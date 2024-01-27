Bin deprem konutu 6 Şubat'ta teslim edilecek

6 Şubat depremleri sonrasının hemen ardından başlanılan konutların teslim tarihlerinin müjdesi verildi. Belirlenen tarihe göre 1 Şubat'ta kura çekilişi 6 Şubat'ta ise anahtar teslimi yapılacak.
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş yaptığı açıklamada, "Devletimiz bir tek yurttaşını bile düşünmediği anı olmuyor. İşte bizde devletimizin ortaya koyduğu o iradeyi sahada canlı tutuyoruz. Şantiye alanlarına sürekli giderek yetkililerden bilgi alıyoruz. Kimse merak etmesin deprem bölgelerinin tamamı devasa şantiye alanlarına döndü. En kısa zaman içerisinde kalıcı konutların teslimi ile birlikte depremin yaralarını da hızla sarmış olacağız. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet ricaline teşekkürü depremzede vatandaşlarımız adına bir borç bilirim. Devletimiz var olsun, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadesini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.