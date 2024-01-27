Kar sonrası kartpostallık görüntü

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerine yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.
Göksun ilçesi Değirmendere Mahallesi yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası ise muhteşem görüntüler ortaya çıktı.
Kar yağdığında harika manzaraların çıktığını söyleyen doğasever Halil İbrahim Algan, “Göksun ilçesinin etrafı dağlarla ve ormanlarla çevrili. Bu da kar yağdığında görsel sunumda bulunuyor. Her yer beyaza büründü. Harika manzaralar var görülmeye değer“ dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.