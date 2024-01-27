Kar sonrası kartpostallık görüntü

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerine yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Göksun ilçesi Değirmendere Mahallesi yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası ise muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağdığında harika manzaraların çıktığını söyleyen doğasever Halil İbrahim Algan, “Göksun ilçesinin etrafı dağlarla ve ormanlarla çevrili. Bu da kar yağdığında görsel sunumda bulunuyor. Her yer beyaza büründü. Harika manzaralar var görülmeye değer“ dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı