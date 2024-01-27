Hasarlı binaların yıkımı sürüyor

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezli iki yıkıcı depremin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. 11 ili etkileyen deprem, Diyarbakır’da da büyük hasar bıraktı. Kentte deprem gecesi 7 bina yıkılırken, yüzlerce bina hasar gördü.

Kentteki hasarlı binaların yıkımını gerçekleştiren SMC Yıkım ve Hafriyat firma sorumlusu Hamza Yetüt, hasarlı binaların kontrolünü sağlayıp yıkımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çevredeki vatandaşların toz ve dumandan etkilenmemesi için sulama olmadan yıkım yapmadıklarını dile getiren Yetüt, “Diyarbakır’da depremin ilk gününden bu yana SMC Yıkım ve Hafriyat olarak sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yıkımlarımız aralıksız devam ediyor. Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesindeki 9 katlı bir apartmanın yıkımını yaptık. Yıkımımız bitti burada. Şimdi moloz kaldırma işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Sadece burada değil, birçok il ve ilçelerde yıkımlarımızı sürdürüyoruz. Yıkımlarımızı; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve YİKOB kontrolünde yapıyoruz” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı