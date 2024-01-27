2000 sonrası sigortalılar bu haber size

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın belirttiğine göre, bu reformlar arasında ev kadınlarından memurlara, işçilerden annelere, emeklilik bekleyenlerden Bağ-Kur'lulara kadar geniş bir kesimi ilgilendiren adımlar bulunuyor. İşte 2000 sonrası sigortalıları dikkatle ilgilendiren 5 adımda yeni düzenlemenin detayları:

BİRİNCİ REFORM: EV KADININA SOSYAL GÜVENCE VE ERKEN EMEKLİLİK

Yeni uygulama, Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkânı bulamayan ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem içeriyor. Devlet, ev kadınlarının prim ödemelerinin üçte birini karşılayacak. Ev kadınları, primleri tamamlandığında emeklilik hakkına sahip olacak.

DEVLET DESTEĞİ

Ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. (2024 için aylık ödeme: 6.400,64 TL; Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL; Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL)

EMEKLİLİK ŞARTLARI

Primleri ödenen ev kadınları, Bağ-Kur kapsamında 5400 günü tamamladığında emeklilik hakkına kavuşacak. Ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de uygulanacak.

ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK

Anneler ve ev kadınları için yıpranma benzeri bir uygulama hayata geçecek. Ödedikleri prim sayısına göre ek prim günleri kazanacaklar, bu da emeklilik yaş şartından düşülmelerine olanak tanıyacak.

İKİNCİ REFORM:

Bağ Kur Primi 7200 Güne Düşecek.Yeni düzenleme, özellikle küçük esnaf ve sanatkarları kapsayacak şekilde Bağ-Kur primlerinde önemli bir değişiklik getiriyor.

DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK

Basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf, kuaför, terzi, bakkal gibi meslek grupları başta olmak üzere, ilk etapta küçük esnaf için geçerli olacak. Bu düzenlemenin genişletilmesi de gündemde.

KAZANÇLAR

Düzenleme hayata geçtiğinde 7.200 gün primi tamamlayan küçük esnaf 5 yıl erken emeklilik hakkına sahip olacak. Aynı şekilde EYT kapsamında olan küçük esnaf da yaşa bakılmaksızın 7.200 gün primi tamamlayarak emeklilik hakkına kavuşacak.

ÜÇÜNCÜ REFORM TAMAMLAYICI EMEKLİLİK İLE İKİNCİ MAAŞ

Yeni sistem, tüm çalışanlara ikinci bir emeklilik imkânı sunacak. İkinci emeklilik, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile hayata geçecek ve işverenlerin sisteme prim ödemesi, devlet katkısı da dahil olacak.

EMEKLİLİK ŞARTLARI:

BES sisteminde emeklilik için 10 yıl ve 56 yaş yeterli olacak. 2000 ve sonrasında sigortalı olanlar, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile emekli olduklarında ikinci bir maaş almaya başlayacak.

BİRİKİMLERİN KORUNMASI:

Sistemde biriken primler, devlet katkısı ve faizli ya da faizsiz fonlarda değerlendirilerek korunacak. Bu sayede enflasyonun üzerinde getiriler elde edilecek.

DÖRDÜNCÜ REFORM UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA

Uzaktan ve esnek çalışma modelleri, daha detaylı ve düzenli bir hale getirilecek. Çalışma saatleri ve modeli belirli sektörlerde ayarlanabilecek.

UZAKTAN ÇALIŞMA HAKLARI: Uzaktan ve evden çalışma, yasal düzenlemeye tabi tutularak çalışanların özlük hakları korunacak.

ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ:

Esnek çalışma modellerinde mesai saatleri daha serbest ayarlanabilecek. Belirli sektörlerde haftanın bazı günlerinde uzaktan çalışma imkanları sağlanacak.

MESAİ SAATLERİ:

Esnek ve uzaktan çalışma modelleri, kamu çalışanları için de uygulanabilecek. Ancak bazı sektörler (sağlık, emniyet gibi) dışında bu tür yeni çalışma modelleri hayata geçirilebilecek. Şu an için haftalık çalışma saati 45 olarak uygulanıyor, ancak bu konuda henüz bir yasal düzenleme yapılmış değil.

Kaynak: Haber Merkezi