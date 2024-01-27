27 Oca 2024 - 17:18- Gündem

Zulüm bitmedikçe boykota devam Sağlık çalışanlarından güçlü duruş

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda birçok sivilin hayatını kaybetmesi dünya genelinde büyük tepkilere neden oldu. Malatya'da bu zulme sessiz kalmayarak saldırılara bir tepki geldi. İsrail’in Gazze halkına soykırımın 11. haftasında hekimler ve sağlık çalışanları sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.