Zulüm bitmedikçe boykota devam Sağlık çalışanlarından güçlü duruş

Hekimlerin ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen sessiz yürüyüş Eski milli Eğitim Müdürlüğünden başlayarak ellerinden pankartlarla Kernek Meydanına kadar yürüdüler. Sağlık çalışanları adına burada bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi hemşire Feyza Karslıoğlu, Gazze'deki soykırımın hakkında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
“ÖLÜME MAHKUM EDİLİYOR”
“İsrail terör devletinin Filistin'de uyguladığı sistematik zulüm ve işgal devam ediyor” diye sözlerine başlayan İnönü Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi hemşire Feyza Karslıoğlu,
“Evler, okullar, hastaneler bombalanıyor. Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail bunları tüm dünyanın gözü önünde saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor. Gazze halkının un bulamadığı için hayvan yemini öğütlemeye başladığı haberleri geliyor. Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor”
şeklinde konuştu.
“REFAH KAPISI MUTLAKA AÇILMALIDIR”
Karslıoğlu,
“Dünyanın en büyük hava açık hava hapishanesi olan Gazze'ye ait olan tek kapı, Refah sınır kapısı aynı zalim evin ablukası altında, insani yardımlara neredeyse hiç geçit vermiyor. Buradan haykırıyoruz. Refah kapısı mutlaka açılmalıdır. Devletimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı, milletimize ve tüm insanlığı bu konuda ses vermeye davet ediyoruz. Bu duyarlılıkla gerçekleşen ve tüm insani adımlara, sizlere yürüyüşlere olan desteğimizi de dile getirmek istiyoruz”
ifadelerini kullandı.
“ZULME DESTEK OLAN İLAÇ FİRMALARININ BOYKOT EDELİM”
Zulme destek olan ilaç firmalarının boykot edilmesi gerektiğini vurgulayan Karslıoğlu,
“İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin soykırımı olan desteği arttırarak devam ediyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Gönlü ve duası Filistin'in yanında olan, vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından birisi boykottur. Hayatımızın her alanında da mesleklerimizde boykot çağrımızı tekrarlıyoruz. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarının boykot etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde de göstermelerini bekliyoruz”
açıklamalarına yer verdi.
“İNSANLIK KAZANACAK, FİLİSTİN HALKI KAZANACAK”
Karslıoğlu ,
“Hekimler ve sağlık çalışanları olarak 11. haftasında toplandığımız sessiz yürüyüşümüzde tutuklansalar da öldürülseler de görevleri başkanından ayrılmayan gazileri meslektaşlarımızı tekrar selamlıyoruz. Elbette çok iyi biliyoruz ki, sen kaybedeceksin İsrail. İnsanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak. Beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanların hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu minvalde tüm hekimlere sağlık Çalışanlarının ve bütün vicdan sahibi insanları harekete geçirmeye, bu onurlu yürüyüş değer alarak zulme karşı durmak adına sessizce yürüyüş kervanımıza ses olmaya davet ediyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar arasında olacağız”
sözlerine ekledi.
Basın açıklamasının ardından Söğütlü Cami İmam Hatibi Mehmet Refik Metin Filistinlilere dua etti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.