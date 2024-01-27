Malatya’da kaçak elektronik aksesuar yakalandı

Malatya’da polis ekipleri ülkeye yasadışı yollarla getirilen çok sayıda elektronik eşyaya el koydu. Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı yollarla getirilen elektronik eşya satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda elektronik aksesuar ele geçirildi.
Gerçekleştirilen operasyonda N.A. isimli şüphelinin işyerinde yapılan aramalarda 77 adet kablosuz kulaklık ve 22 adet şarj adaptörü ve şarj kablosu ele geçirildi. Şahıs hakkında ‘5607 SKM’ suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.