27 Oca 2024 - 17:16 - Asayiş

Malatya’da kaçak elektronik aksesuar yakalandı

Malatya’da polis ekipleri ülkeye yasadışı yollarla getirilen çok sayıda elektronik eşyaya el koydu. Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı yollarla getirilen elektronik eşya satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda elektronik aksesuar ele geçirildi.