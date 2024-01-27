Yaptırmayana af yok

SEDDK tarafından yapılan açıklamada, 14 Temmuz 2007'de yayımlanan yönetmeliğin geçici 11. maddesi kapsamında, 2024'te belirlenen araç gruplarına göre uygulanan primlerin, 2024 Şubat ayından itibaren yüzde 10 zamlı olarak geçerli olacağı belirtildi.

Bu zam kararıyla birlikte, araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası primleri artacak ve bu durum sürücülerin bütçelerini doğrudan etkileyecek.

Aynı açıklama kapsamında, zorunlu trafik sigortası yaptırmayan sürücülere de cezai işlemlerin uygulanacağı ifade edildi. Sigorta poliçesi bulunmayan araçlar trafikten men edilecek, özel park alanına çekilerek sigorta yaptırılana kadar orada tutulacak. Sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra araç, park ve çekici ücreti karşılığında sahibine teslim edilecek. Sürücüler, bu yeni düzenleme doğrultusunda sigorta işlemlerini güncel tutmaya ve zorunlu trafik sigortasını zamanında yaptırmaya dikkat etmeliler.

Kaynak: Haber Merkezi