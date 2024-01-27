Motorine bir zam daha

Geçen hafta motorine 1,15 TL, benzine ise 1 TL 46 kuruş zam yapılmıştı. Ancak, fiyat artışları bununla sınırlı kalmayarak devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorin fiyatlarına salı günü yeni bir zam daha eklenecek. Bu kez motorine 1 Lira 38 Kuruşluk bir zam yapılması planlanıyor.

Zamların nedeni olarak brent petrol fiyatlarındaki oynaklığın gösterildiği belirtiliyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu sürekli artışlar, sürücülerin bütçelerini zorlamakta ve genel ekonomik durumu olumsuz etkiliyor.

Sürücüler, artan akaryakıt fiyatlarına karşı tasarruf önlemleri almak ve alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmek durumunda kalıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu belirsizlikler, ekonomik piyasalardaki gelişmelerle birlikte dikkatle takip edilmeye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi