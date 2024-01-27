Siyasi Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekiminden önce yaptığı açıklamada, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti tespit edildiğini, ancak Yenilik Partisi'nin seçime katılmayacağını bildirdi.
31 Mart yerel seçimler için partilerin oy pusulasındaki sıralaması şu şekilde:
1-AK Parti
2-İYİ Parti
3-Sol Parti
4-Büyük Birlik Partisi
5-Memleket Partisi
6-Anavatan Partisi
7-DSP
8-Yeniden Refah Partisi
9-Bağımsız Türkiye Partisi
10-Türkiye Komünist Partisi
11-Anadolu Birliği Partisi
12-Zafer Partisi
13-Halkın Kurtuluş Partisi
14-Türkiye Komünist Hareketi
15-Bağımsız Türkiye Partisi
16-Gelecek Partisi
17-Yeni Türkiye Partisi
18-CHP
19-Emek Partisi
20-HÜDA-PAR
21-Hak ve Özgürlükler Partisi
22-Ocak Partisi
23-Adalet Birlik Partisi
24-Demokrat Parti
25-Güç Birliği Partisi
26-Millet Partisi
27-Milli Yol Partisi
28-Adalet Partisi
29-Genç Parti
30-Aydınlık Demokrasi Partisi
31-MHP
32-Türkiye İşçi Partisi
33-DEVA Partisi
34-Saadet Partisi
35-Vatan Partisi
Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler" ibaresi yer alacak, bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi bulunacak. Kura sonucuna göre pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.