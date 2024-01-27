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Siyasi Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek amacıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Yapılan kura çekimi sonucunda partilerin sıralamaları belirlendi ve seçim sürecine yönelik yeni bir aşama başlamış oldu.

Siyasi Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu mask
Siyasi Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Siyasi Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
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YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekiminden önce yaptığı açıklamada, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti tespit edildiğini, ancak Yenilik Partisi'nin seçime katılmayacağını bildirdi.

31 Mart yerel seçimler için partilerin oy pusulasındaki sıralaması şu şekilde:

1-AK Parti

2-İYİ Parti

3-Sol Parti

4-Büyük Birlik Partisi

5-Memleket Partisi

6-Anavatan Partisi

7-DSP

8-Yeniden Refah Partisi

9-Bağımsız Türkiye Partisi

10-Türkiye Komünist Partisi

11-Anadolu Birliği Partisi

12-Zafer Partisi

13-Halkın Kurtuluş Partisi

14-Türkiye Komünist Hareketi

15-Bağımsız Türkiye Partisi

16-Gelecek Partisi

17-Yeni Türkiye Partisi

18-CHP

19-Emek Partisi

20-HÜDA-PAR

21-Hak ve Özgürlükler Partisi

22-Ocak Partisi

23-Adalet Birlik Partisi

24-Demokrat Parti

25-Güç Birliği Partisi

26-Millet Partisi

27-Milli Yol Partisi

28-Adalet Partisi

29-Genç Parti

30-Aydınlık Demokrasi Partisi

31-MHP

32-Türkiye İşçi Partisi

33-DEVA Partisi

34-Saadet Partisi

35-Vatan Partisi

Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler" ibaresi yer alacak, bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi bulunacak. Kura sonucuna göre pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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27 Oca 2024 - 16:24 - Gündem

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