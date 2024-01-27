27 Oca 2024 - 16:24 - Gündem

Siyasi Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek amacıyla kura çekimi gerçekleştirildi. Yapılan kura çekimi sonucunda partilerin sıralamaları belirlendi ve seçim sürecine yönelik yeni bir aşama başlamış oldu.