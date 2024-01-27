İnönü Üniversitesinin fizyoterapist ilan kriteri şaşırttı “Karaciğer nakli bölümünde çalışan fizyoterapist görmedim”

Geçtiğimiz günlerde Malatya İnönü Üniversitesinden 273 personel alımı yapılacağı bilgisi geldi. Yayımlanan duyuru üzerine bazı bölümlerden birçok vatandaş iş başvurusu yapmak üzere şartları inceledi. Fakat bazı mesleklerdeki alım şartları birçok kişi tarafından şaşkınlık ile karşılandı. Bazı vatandaşlar meslek ile kriter uyuşmazlığına dikkat çekti.

Malatya İnönü Üniversitesi 273 personel alınacağını bildirerek başvuru şartlarını açıkladı. Bazı meslekler için istenilen kriterlerin uyuşmazlığı dikkat çekti.

FİZYOTERAPİST İLANI İÇİN ARANAN ŞARTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterirken, alınacak 2 fizyoterapist için ise kriterler şu şekilde belirtildi:

“a-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

b-Lisans öğreniminden sonra karaciğer nakli yapan merkezlerde en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek”

İkinci fizyoterapistte aranan nitelikler ise:

a-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

b-Uluslararası geçerliliği olan lenfödem tedavi eğitimi almış olmak,

c-Karaciğer nakli yapan merkezlerde çalışma deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek”

BİRÇOK KİŞİ TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyadan yapılan vatandaş yorumlarında “Bu kriterleri taşıyan fizyoterapistin olması imkansız”, “Bunca yıldır fizyoterapistim, karaciğer nakli bölümünde çalışan fizyoterapist görmedim”, “Kişinin adını da yazsaydınız tam olsaydı” ifadeleri yer aldı.

Verilen birinci ilan için bir personel alınırken, ikinci ilan için ise aranan şartlara uygun personelin bulunmadığı belirtildi.