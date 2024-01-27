Ehliyetini yenilemeyenler yandı

İçişleri Bakanlığı, yeni ehliyet sistemine geçişle birlikte eski tip ehliyetlerin 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenilenmesi gerektiğini duyurdu. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenlere ise 4 bin 064 TL ceza uygulanacak.

Yeni Ehliyet sistemine geçiş kapsamında, 31 Aralık 2024 tarihine kadar ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin 064 TL ceza kesilecek.

EHLİYETİNİ YENİLEMEYENLERE 4 BİN 064 TL CEZA

Daha önce süre 2022 sonuna kadar uzatılmış olsa da, Bakanlık tarafından yapılan son açıklamada, bu sürenin 31 Aralık 2024'e kadar geçerli olacağı belirtildi. Ehliyetini yenilemeyenlere uygulanacak ceza miktarı da 4 bin 064 TL olarak açıklandı.

ALO 199 HATTINDAN RANDEVU ALMASI GEREKİYOR

Ehliyetini yenilemek isteyen sürücülerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alması gerekiyor. Gerekli belgelerin hazırlanarak randevu yerine götürülmesi gerekiyor. Şu an için eski tip sürücü belgesine sahip kişilerin yeni ehliyete geçmek için ödemesi gereken harç ücreti ise 15 TL olarak belirlendi.

Ehliyet sahipleri, belirlenen son tarih olan 31 Aralık 2024'e kadar işlemlerini tamamlamaları önemli. Aksi halde, bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyen sürücülere yüksek miktarda cezai işlem uygulanacağı hatırlatıldı. Beşeri ve maddi kayıpları önlemek adına, sürücülerin belirlenen süre içinde gerekli işlemleri yapmaları gerekmekte.

Kaynak: Haber Merkezi