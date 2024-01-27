Batman ve Tunceli dikkat

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Tunceli’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Tunceli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

Yarın 11.00-15.00 saatleri arasında Pülmür ilçesine bağlı hacılı köyü, közlüce köyü, çobanyıldızı köyü, meydanlar mahallesi, mezra köyü uzunevler mevkii, mezra köyü, mezra köyü salördek mevkii, kocatepe köyü, akdik köyü köyün kendisi mevkii, kovuklu köyü, boğalı köyü, sarıgül köyü, gökçekonak köyü, kangallı köyü, kabadal köyü, sağlamtaş köyü, dereboyu köyü, turnadere köyü, çağlayan köyü, göcenek köyü, nohutlu köyü, hasangazi köyü, bozağakaraderbent köyü, kayırlar köyü aşağıkayır mevkii, kırklar köyü, mezra köyü çatalyaka mevkii, kaymaztepe köyü kaymaztepe merkez mevkii, dağbek köyü, çakırkaya köyü bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

BİNGÖL’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ekinyolu Köyü Merkez Mevkii, Ekinyolu Köyü Köprübaşı Mezra bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”