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Bir uyarıda Urfa'ya 10 ilçede büyük kesinti

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Bir uyarıda Urfa'ya 10 ilçede büyük kesinti mask
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Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:

“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Büyüknaneli, Aydınlı, Ayranlı, Şehitnusretbey, Edebey, Uğurtaş, Büyükağacı bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Salihler, Tatlıca, Topçu, Donandı, Kırmıtlı, Sakça, Bilece, Uğurhan, Yağmuralan, Güvenç, Buket, Nimet, Erecek, Gündaş, Şanlı, İncedere, Edebey, Onortak, Sevimli, Dorumali, Okaylar, Çokalan, Yalınlı bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Birecik bağlı Koçhisar bölgesine,

Yarın 12.00-19.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Yalçınkaya, Düzova, Büyükyenice, Cumhuriyet, 15 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet, Cumhuriyet, 15 Temmuz bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Altınbaşak, Atlıkonak, Yukarıçaykuyu, Dilimli, Örenli, Akmağara, Yağmurlu, Küçük Çamurlu, Bağış, Büyüktürbe, Eyyüp Nebi, Hayati Harrani, Eyüpkent, Ruha, Süleymanşah, Asya, Olukyanı, Payamlı, Yaykılıç, Göldere, Tekyamaç, Koçören, Göbekli, Çiftekemer, Tatburcu, Dolunay, Ergünköy, Ayanlar, Kızılburç, Örcünlü, Çıralı, Büyükalanlı, Yoğunburç, Yukarıkoşma, Taşan, Kılçık, Gökören, Pirhalil, Tunalı, Ortaören, Arpalı, Batıkent, Kadıkendi, Keberli, Çalışkanlar, Bozköy, Örcünlü, Köksüren, Büyükalanlı, Küçükalanlı, Hacılı, Kocaali, Yuvacık, Büyükhan bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Kösecik, Payamlı, Dağyanı, Sefalı, Direkli, Oyuktaş, Canpolat, Çiftçibaşı, Küçüksenemağara, Dikme, Paşabağı bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Aşağıderen, Yukarıderen, Arıcan, Kayalık, Ortaderen, Bozceylan, Seferköy, Güngören, Kırmıtlı, Yardımlı, Kuruyer, Minare, Eskiharran, Savacık, Küçükminare, Giyimli, Buğdaytepe, Bükdere, Miyanlı bölgelerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Çimdeli, Karacurun, Bahçelievler, Ağveren bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent, Seyrantepe, Akpıyar, Mehmetçik, Aşıkköy Atakent, Çamlıyayla, Güllübağ bölgelerine,

Yarın 09.00-16.45 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Savucak, Fırat, Ayvanat, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Çatlı, Çağa, Damlıca, Endarlı, Çavuşlu, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Aşlıca, Uzunziyaret, Keçikıran, Sumaklı, Dilekli, Gerçek, Yoğunca, Zincirliçay, Konurtepe, Çağa, Göğerçin, Taşağıl, Aşağıyalankoz, Hasırlı, Aşlıca, Yumrutepe, Yücelen, Kayseri, Soydan, Karahisar, Üstüntaş, Güvenli, Yuvar, Büyükoba, Gözcek, Beyçeri, Azıklı, Kalemli, Benek, Bozlak, Beybaba, Kuşlugöl, Gözelek, Karpuzcu, Altaylı, Erbey, Gerçek, Düğerin, Ayvanat, Şirinkuyu, Karakoyun, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Çatlı, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Uzunziyaret, Keçikıran, Yoğunca bölgelerine,

Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Mertismail, Hürriyet, Aydın bölgelerine,

Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Nergizli, Pınarlar, Dinçkök, Karınca, Konakyeri, Dikili, Pınarlar, Keçeli, Kervansarayı, Kumçeşme, Kargalı, Demirci, Kadıköy, Adaköy, Dinçer, Gölcük, Ballıca, Gözler, Güleryüz, Aşağıtınaz, Büyükgörümlü, Küçüktopça, Oğlakçı, Yukarışölenli, Altınbaşak, Koşulu, Burç, İsa Harabesi, Karınca, Demirci, Dinçer, Ballıca bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”

 

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27 Oca 2024 - 16:06 Şanliurfa- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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