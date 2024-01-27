Bir uyarıda Urfa'ya 10 ilçede büyük kesinti

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Büyüknaneli, Aydınlı, Ayranlı, Şehitnusretbey, Edebey, Uğurtaş, Büyükağacı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Salihler, Tatlıca, Topçu, Donandı, Kırmıtlı, Sakça, Bilece, Uğurhan, Yağmuralan, Güvenç, Buket, Nimet, Erecek, Gündaş, Şanlı, İncedere, Edebey, Onortak, Sevimli, Dorumali, Okaylar, Çokalan, Yalınlı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Birecik bağlı Koçhisar bölgesine,
Yarın 12.00-19.00 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Yalçınkaya, Düzova, Büyükyenice, Cumhuriyet, 15 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet, Cumhuriyet, 15 Temmuz bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Altınbaşak, Atlıkonak, Yukarıçaykuyu, Dilimli, Örenli, Akmağara, Yağmurlu, Küçük Çamurlu, Bağış, Büyüktürbe, Eyyüp Nebi, Hayati Harrani, Eyüpkent, Ruha, Süleymanşah, Asya, Olukyanı, Payamlı, Yaykılıç, Göldere, Tekyamaç, Koçören, Göbekli, Çiftekemer, Tatburcu, Dolunay, Ergünköy, Ayanlar, Kızılburç, Örcünlü, Çıralı, Büyükalanlı, Yoğunburç, Yukarıkoşma, Taşan, Kılçık, Gökören, Pirhalil, Tunalı, Ortaören, Arpalı, Batıkent, Kadıkendi, Keberli, Çalışkanlar, Bozköy, Örcünlü, Köksüren, Büyükalanlı, Küçükalanlı, Hacılı, Kocaali, Yuvacık, Büyükhan bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı Kösecik, Payamlı, Dağyanı, Sefalı, Direkli, Oyuktaş, Canpolat, Çiftçibaşı, Küçüksenemağara, Dikme, Paşabağı bölgelerine,
Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Harran ilçesine bağlı Aşağıderen, Yukarıderen, Arıcan, Kayalık, Ortaderen, Bozceylan, Seferköy, Güngören, Kırmıtlı, Yardımlı, Kuruyer, Minare, Eskiharran, Savacık, Küçükminare, Giyimli, Buğdaytepe, Bükdere, Miyanlı bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Çimdeli, Karacurun, Bahçelievler, Ağveren bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent, Seyrantepe, Akpıyar, Mehmetçik, Aşıkköy Atakent, Çamlıyayla, Güllübağ bölgelerine,
Yarın 09.00-16.45 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Savucak, Fırat, Ayvanat, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Çatlı, Çağa, Damlıca, Endarlı, Çavuşlu, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Aşlıca, Uzunziyaret, Keçikıran, Sumaklı, Dilekli, Gerçek, Yoğunca, Zincirliçay, Konurtepe, Çağa, Göğerçin, Taşağıl, Aşağıyalankoz, Hasırlı, Aşlıca, Yumrutepe, Yücelen, Kayseri, Soydan, Karahisar, Üstüntaş, Güvenli, Yuvar, Büyükoba, Gözcek, Beyçeri, Azıklı, Kalemli, Benek, Bozlak, Beybaba, Kuşlugöl, Gözelek, Karpuzcu, Altaylı, Erbey, Gerçek, Düğerin, Ayvanat, Şirinkuyu, Karakoyun, Erkonağı, Dönemeç, Gülpınar, Cinhisar, Çatlı, Anacak, Gürakar, Yeniceli, Kamışlı, Uzunziyaret, Keçikıran, Yoğunca bölgelerine,
Yarın 08.00-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Mertismail, Hürriyet, Aydın bölgelerine,
Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Nergizli, Pınarlar, Dinçkök, Karınca, Konakyeri, Dikili, Pınarlar, Keçeli, Kervansarayı, Kumçeşme, Kargalı, Demirci, Kadıköy, Adaköy, Dinçer, Gölcük, Ballıca, Gözler, Güleryüz, Aşağıtınaz, Büyükgörümlü, Küçüktopça, Oğlakçı, Yukarışölenli, Altınbaşak, Koşulu, Burç, İsa Harabesi, Karınca, Demirci, Dinçer, Ballıca bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.