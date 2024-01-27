27 Oca 2024 - 15:53 - Gündem

Uzman isim açıkladı Soğuk hava ve kar depremleri tetikler mi?

Malatya’da yoğun kar yağışı devam ederken birçok vatandaş 6 Şubat’ı hatırlayarak tedirgin olduğunu bildirdi. 6 Şubat’ta Malatya’da yine yoğun bir kar yağışı ve soğuk bir hava vardı. Bu benzerlikler vatandaşlarda tedirginlik oluştururken, uzmanlardan yaşanan depremler ile ilgili ve konu ile ilgili açıklamalar gecikmedi.