Uzman isim açıkladı Soğuk hava ve kar depremleri tetikler mi?

Deprem bilimci yaşanan yoğun kar yağışının ve kar yağışı sırasında oluşan kızıllığın deprem ile hiçbir ilgisinin olmadığını bildirerek bu olayın ve havadaki kızıllığın nedenini açıkladı.
HAVA OLAYLARI DEPREMİ TETİKLER Mİ?
Vatandaşların tedirginlikle sorduğu soruları açıklığa kavuşturan Deprem Bilimci Baturhan Öğüt hava olaylarıyla depremin herhangi bir ilgisinin bulunmadığını bildirerek havadaki kızıllığın nedenini de açıkladı. Öğüt,
“Sevgili dostlar, Kar yağışı veya herhangi bir hava olayının depremle ilişiği yoktur. 5 Şubat’ı 6 Şubat’a bağlayan gece kar yağması denk gelişti. Ayrıca havada bulutların alçak olduğu zamanda sokak lambalarının ışığı ya da yöredeki ışık yoğunluğu buluta yansıyarak kırmızımsı, mavimsi gibi renk oluşturur. Keza aynı şekil ışık yoğunluğu kar taneleri ile etkileşime geçtiği an hafif kızılımsı renk oluşturur. Saygı ve sevgiyle, bilimle kalın”
diyerek hava olayları ile depremselliğin bir ilişkisi bulunmadığını bildirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.