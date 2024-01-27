Batman dikkat Saatlerce sürecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Batman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Batman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Parmakkapı, Konaklı, Yeniçağlar, Üçyol, Karpuzlu bölgelerine,
Yarın 08.45-17.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine, SARIKAYA,
Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Gercüş ilçesine bağlı Yenice, Pınarbaşı(Kayapınar), Yolağzı, Yeşilyurt bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Beşiri ilçesine bağlı Bağdu, Milli Egemenlik bölgelerine,
Yarın 05.00-11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Raman, Meydan, Yeni, Aydınlıkevler bölgelerine,
Yarın 12.00-14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Okçu, İrmi, Yeniköy, Ünlüce, Şeyhçoban, Yenişehir, Kuyubaşı, Yenimahalle, Seyrantepe, Karayün, Segirkan, Soğuksu, Oymataş, Sincanlı bölgelerine,
Yarın 16.30-22.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çayeli, Bıçakçı, Ballıtepe bölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.