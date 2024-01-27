Diyarbakır'da 13 ilçeye uyarı geldi

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Yolboyu Pirinçlik, Ağaçgeçit, Özdemir, Bağcılar bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı İstasyon, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Yeşilköy, İstasyon, Bagür, Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Hilar, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Karpuzlu, Yayvantepe, Kayan, Yamaçlar, Sökündüzü, Kemertaş, Aşağıbitikçi, Yukarıbitikçi, İncehıdır, Kavaklı, Giraylar, Akçoban, Yeşilova, Savaş, İncehıdır, Yeşilova, Gökiçi, Kumçi, İncehıdır, Çakartaş, Develi bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Heybelikonak, Alibey, Doluçanak, Kasımlı, Darköprü, Yeşilbahçe, Kutlualan, Şanlı, Kumluk, Çobantepe, Sarıbuğday, Gökçetevek, Bağdere, Sulubağ, Aşağıkaya, Çakıltaşı, Konacık, Alabal, Karaçimen, Kayayolu, Baroğlu, Tatlıçayır, Aslanoğlu, Karayiğit, Güroluk, Erler, Yamaçköy, Oğuzlar, Akçay, bölgelerine,
Yarın 11.00-17.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine Cumhuriyet, Yeni, Fatih, Selyazı, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Çakırtutmaz, Arafat, Bellitaş, Yeşilbağ, Şükürlü bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Baltacı, Değirmenli, Yeşiltepe, Kırkpınar, Kelekçi, Gelincik, Boğazköy, Kurşunlu, Kocaalan bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı, Kaledibi, Topçular, Akçayurt, Çardaklı, Sergen, Okurköy, Gürbüz, Süslü, Veziri bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt, Yazgı, Bayırdüzü, Ağartı, Darköprü, Karahacı, Sarıbuğday, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Gedikalan, Sarıçanak, Varınca, Uzunargıt, Dadaş, İncekavak, Kulaçtepe, Reşik, Kırkkaşık, Gözlü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Yolboyu Pirinçlik, Topraktaş, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Fırat, Mezopotamya, Peyas bölgelerine,
Yarın 05.00-17.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine Karaburçak, Develi, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Tosunlu, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Leblebitaş, Yeşiltaş, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Beneklitaş, Harabe, Halıören, Karaçevre, Gümüştaş, Bayırkonağı, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik, Çatmadal, Düğrük bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Çaytepe bölgesine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Düzce, Demirli, Taşköprü, Bağcılar, Bayır, Uygur, Kamışlı, Çukurca bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Kıpçak, Çıralı, Duru bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere, Susuz, Yenişehir, Üçbasamak, Gündüz, Eskiköy, Otluk, Çardak bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, | Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Dokuzçeltik, Beneklitaş, Dökmetaş, Çimenler, Oyalı, Baysu, Yüksek, Yukarı Nasırlar, Sancar, Başil, Yaytaş, Hantepe, Alpu, Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Karacaören, Fidanlar, Güvendere, Sancar, Tanışık, Dökmetaş, Sivritepebölgelerine elektrik enerjisi verilemeyecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.