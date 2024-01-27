Türkiye genelinde elektrik kesintisi devam ediyor. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılıyor. Hatay’da ve Adana’da 28 Ocak 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve saatleri aşağıdaki gibi…

İlçe: PAYAS

Etkilenen Bölgeler: Ahi Evran, Yıldırım Beyazıt

Başlangıç Tarihi: 28/01/2024 saat 09:00

Bitiş Tarihi: 28/01/2024 saat 13:00

Kesinti Süresi: 04 saat

İlçe: İSKENDERUN

Etkilenen Bölgeler: Erikli, Gövdüz, Kürdün Tarlası, Söğüt, Şht.Ömer Yılmaz, Şehit Osman Dikbaş (Seyrantepe), Eğrelik, Şht.Sedat Yılmaz ve Birçok Diğer Mahalle ve Yol.

Başlangıç Tarihi: 28/01/2024 saat 15:30

Bitiş Tarihi: 28/01/2024 saat 17:30

Kesinti Süresi: 02 saat

İLÇE: BELEN

Etkilenen Bölgeler: ÇAKALLI, 2315, 2316, KICI, 50, 2116, 2123, 2127, E5 KARAYOLU, 2124, 2135, 2122, 2133, 2114, 2119, 2126, 2134, 2117, 2130, 2112, 2132, 2129, 2121, 2125, 2137, 2113 ÇAKALLI

Başlangıç Tarihi: 28/01/2024 saat 18:00

Bitiş Tarihi: 28/01/2024 saat 20:00.

ADANA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Adana'da 28 Ocak 2024 Pazar günü planlanan elektrik kesintileri ve etkilenecek yerler şu şekilde:

Bakım Çalışması- 09:00- 12:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Kurtuluş, D-400 Karayolu

Etkilenen Cadde/Sokak: 47020, 47042, 47046, 47053, 47028, 47030, 47148, 47001, 47048, 47062, ve diğerleri.

Etkilenen Cadde/Sokak: 45229, 45245, Turhan Cemal Beriker, Tekel, 45257

Etkilenen Cadde/Sokak: Ahmet Cevdet Yağ, Şıh Cemil, 12254, 12173, Akkapı, 12189, 12191, 12193, 12195, 12203

Etkilenen Cadde/Sokak: Saydam, Karasoku, Ali Münif Yegenağa, 29006, Sarıyakup, 29001, 29007, 29023, 29011, 22009, Ve Diğerleri.

Etkilenen Cadde/Sokak: 5007, 5008, 5009, 5003, 5005, 5006, 5002, 5004, 5010, 5001, YENİGÖL, 47062, ve diğerleri.

Etkilenen Cadde/Sokak: 22017, Sarıyakup, Alidede, 23001, Ali Münif Yegenağa, 23002, 23003, 23006, 23008, 23013, Türkocağı, ve diğerleri.

Etkilenen Cadde/Sokak: Deveciuşağı.