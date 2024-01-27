Türkiye genelinde elektrik kesintisi devam ediyor. Elektrik kesintileri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılıyor. Hatay’da ve Adana’da 28 Ocak 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve saatleri aşağıdaki gibi…
İlçe: PAYAS
Etkilenen Bölgeler: Ahi Evran, Yıldırım Beyazıt
Başlangıç Tarihi: 28/01/2024 saat 09:00
Bitiş Tarihi: 28/01/2024 saat 13:00
Kesinti Süresi: 04 saat
İlçe: İSKENDERUN
Etkilenen Bölgeler: Erikli, Gövdüz, Kürdün Tarlası, Söğüt, Şht.Ömer Yılmaz, Şehit Osman Dikbaş (Seyrantepe), Eğrelik, Şht.Sedat Yılmaz ve Birçok Diğer Mahalle ve Yol.
Başlangıç Tarihi: 28/01/2024 saat 15:30
Bitiş Tarihi: 28/01/2024 saat 17:30
Kesinti Süresi: 02 saat
İLÇE: BELEN
Etkilenen Bölgeler: ÇAKALLI, 2315, 2316, KICI, 50, 2116, 2123, 2127, E5 KARAYOLU, 2124, 2135, 2122, 2133, 2114, 2119, 2126, 2134, 2117, 2130, 2112, 2132, 2129, 2121, 2125, 2137, 2113 ÇAKALLI
Başlangıç Tarihi: 28/01/2024 saat 18:00
Bitiş Tarihi: 28/01/2024 saat 20:00.
ADANA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Adana'da 28 Ocak 2024 Pazar günü planlanan elektrik kesintileri ve etkilenecek yerler şu şekilde:
Bakım Çalışması- 09:00- 12:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Kurtuluş, D-400 Karayolu
Etkilenen Cadde/Sokak: 47020, 47042, 47046, 47053, 47028, 47030, 47148, 47001, 47048, 47062, ve diğerleri.
Etkilenen Cadde/Sokak: 45229, 45245, Turhan Cemal Beriker, Tekel, 45257
Etkilenen Cadde/Sokak: Ahmet Cevdet Yağ, Şıh Cemil, 12254, 12173, Akkapı, 12189, 12191, 12193, 12195, 12203
Etkilenen Cadde/Sokak: Saydam, Karasoku, Ali Münif Yegenağa, 29006, Sarıyakup, 29001, 29007, 29023, 29011, 22009, Ve Diğerleri.
Etkilenen Cadde/Sokak: 5007, 5008, 5009, 5003, 5005, 5006, 5002, 5004, 5010, 5001, YENİGÖL, 47062, ve diğerleri.
Etkilenen Cadde/Sokak: 22017, Sarıyakup, Alidede, 23001, Ali Münif Yegenağa, 23002, 23003, 23006, 23008, 23013, Türkocağı, ve diğerleri.
Etkilenen Cadde/Sokak: Deveciuşağı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.