27 Oca 2024 - 14:43 - Gündem

Elazığ Pazar ve pazartesi günü dikkat

Türkiye genelinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. 28 Ocak 2024 Pazar günü ve 29 Ocak 2024 Pazartesi günü Elâzığ’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında güncel bilgiler aşağıdaki gibi…