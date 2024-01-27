Elazığ Pazar ve pazartesi günü dikkat

Türkiye genelinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yşanıyor.29 Ocak 2024 Pazartesi günü Elâzığ’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında güncel bilgiler aşağıdaki gibi…
ELAZIĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elektrik kesintisi süresi: 6 saat
Etkilenen mahalleler: KORUCU KÖYÜ İSTASİYON MEZRA – KORUCU KÖYÜ KORUCU –
Başlama zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 11:00
Bitiş saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 17:00
MERKEZ / ELAZIĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elektrik kesintisi süresi: 1 saat 30 dakika
Etkilenen ilçe belediyesi: Merkez
Etkilenen mahalleler: Ataşehir Mah. – Hankendi Köyü Yeşilkent Mevkii – Aşağıdemirtaş Köyü Kesikköprü Mezra – Hilalkent Mah. – Aşağıdemirtaş Köyü Ömerağa Mezra – Aşağıdemirtaş Köyü Aşağıdemirtaş – Aşağıdemirtaş Köyü Güneşli Mezra – Undefined – Bağdere Köyü Bağdere – Örençay Köyü Örençay .
Başlama zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 12:00
Bitiş saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 13:30
MERKEZ / ELAZIĞ ELEKTRİK ARIZASI
Elektrik kesintisi süresi: 6 saat
Etkilenen ilçe belediyesi: Merkez
Etkilenen mahalleler: Kültür Mahallesi
Kesinti nedeni: Yatırım Çalışması
Başlama zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:30
Bitiş saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 15:30.
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, Elazığ'da 28 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şu şekilde
MERKEZ:
Kesinti süresi: 09:00 - 13:00
Etkilenen Mahalleler: Ulu Kent Mahallesi, Doğu Kent Mahallesi.
MERKEZ:
Kesinti süresi: 09:00 - 13:00
Etkilenen mahalle: Doğu Kent Mahallesi.
Kesinti süresi: 09:00 - 15:00
Etkilenen mahalle: Cipköy Köyü Cipköy(Merkez) Mevkii
KEBAN:
Kesinti süresi: 10:00 - 14:00
Etkilenen mahalle: Kurşunkaya Köyü
KEBAN:
Kesinti süresi: 10:00 - 14:00
Etkilenen mahalle: Kallar Mahallesi.
KEBAN:
Kesinti süresi: 10:00 - 14:00
Etkilenen mahalle: Değirmenbaşı Mahallesi
Elektrik kesintileri bakım onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Belirtilen saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde bu duruma hazırlıklı olunması gerekiyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.