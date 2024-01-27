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Elazığ Pazar ve pazartesi günü dikkat

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Türkiye genelinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. 28 Ocak 2024 Pazar günü ve 29 Ocak 2024 Pazartesi günü Elâzığ’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında güncel bilgiler aşağıdaki gibi…

Elazığ Pazar ve pazartesi günü dikkat mask
Elazığ Pazar ve pazartesi günü dikkat
Elazığ Pazar ve pazartesi günü dikkat
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Türkiye genelinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yşanıyor.29 Ocak 2024 Pazartesi günü Elâzığ’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler hakkında güncel bilgiler aşağıdaki gibi…

ELAZIĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elektrik kesintisi süresi: 6 saat

Etkilenen mahalleler: KORUCU KÖYÜ İSTASİYON MEZRA – KORUCU KÖYÜ KORUCU –

Başlama zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 11:00

Bitiş saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 17:00

MERKEZ / ELAZIĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elektrik kesintisi süresi: 1 saat 30 dakika

Etkilenen ilçe belediyesi: Merkez

Etkilenen mahalleler: Ataşehir Mah. – Hankendi Köyü Yeşilkent Mevkii – Aşağıdemirtaş Köyü Kesikköprü Mezra – Hilalkent Mah. – Aşağıdemirtaş Köyü Ömerağa Mezra – Aşağıdemirtaş Köyü Aşağıdemirtaş – Aşağıdemirtaş Köyü Güneşli Mezra – Undefined – Bağdere Köyü Bağdere – Örençay Köyü Örençay .

Başlama zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 12:00

Bitiş saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 13:30

MERKEZ / ELAZIĞ ELEKTRİK ARIZASI

Elektrik kesintisi süresi: 6 saat

Etkilenen ilçe belediyesi: Merkez

Etkilenen mahalleler: Kültür Mahallesi

Kesinti nedeni: Yatırım Çalışması

Başlama zamanı: 29 Ocak 2024 Pazartesi 09:30

Bitiş saati: 29 Ocak 2024 Pazartesi 15:30.

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, Elazığ'da 28 Ocak Pazar günü elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleler şu şekilde

MERKEZ:

Kesinti süresi: 09:00 - 13:00

Etkilenen Mahalleler: Ulu Kent Mahallesi, Doğu Kent Mahallesi.

MERKEZ:

Kesinti süresi: 09:00 - 13:00

Etkilenen mahalle: Doğu Kent Mahallesi.

Kesinti süresi: 09:00 - 15:00

Etkilenen mahalle: Cipköy Köyü Cipköy(Merkez) Mevkii

KEBAN:

Kesinti süresi: 10:00 - 14:00

Etkilenen mahalle: Kurşunkaya Köyü

KEBAN:

Kesinti süresi: 10:00 - 14:00

Etkilenen mahalle: Kallar Mahallesi.

KEBAN:

Kesinti süresi: 10:00 - 14:00

Etkilenen mahalle: Değirmenbaşı Mahallesi

Elektrik kesintileri bakım onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Belirtilen saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde bu duruma hazırlıklı olunması gerekiyor.

 

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27 Oca 2024 - 14:43 Elaziğ- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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