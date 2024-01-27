27 Oca 2024 - 14:36- Gündem

Edirne ve Tekirdağ’a uyarı bu ilçelerde dikkat

Türkiye genelinde elektrik kesintileri ara ara devam ediyor. 28 Ocak 2024 Pazar günü Edirne ve Tekirdağ’da elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintileri genellikle bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılıyor. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle detaylar…