27 Oca 2024 - 14:36- Gündem G:

Edirne ve Tekirdağ’a uyarı bu ilçelerde dikkat

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri ara ara devam ediyor. 28 Ocak 2024 Pazar günü Edirne ve Tekirdağ’da elektrik kesintisi yaşanacak.  Elektrik kesintileri genellikle bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılıyor.  İşte ilçe ilçe mahalle mahalle detaylar…

Edirne ve Tekirdağ’a uyarı bu ilçelerde dikkat mask
Edirne ve Tekirdağ’a uyarı bu ilçelerde dikkat
Edirne ve Tekirdağ’a uyarı bu ilçelerde dikkat
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri ara ara devam ediyor. 28 Ocak 2024 Pazar günü Edirne ve Tekirdağ’da elektrik kesintisi yaşanacak.  Elektrik kesintileri genellikle bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılıyor.  İşte ilçe ilçe mahalle mahalle detaylar…

ŞARKÖY

Elektrik kesintisi süresi: 3 saat

Etkilenen mahalleler: Merkez-Uçmakdere

Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 12:00

KAPAKLI

Elektrik kesintisi süresi: 2 saat

Etkilenen mahalleler: Merkez-Mimar Sinan

Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 10:00

Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 12:00

SÜLEYMANPAŞA

Elektrik kesintisi süresi: 5 saat

Etkilenen ilçe belediyesi: Süleymanpaşa

Etkilenen mahalleler: Merkez-Yeniköy

Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 12:00

Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 17:00

SÜLEYMANPAŞA

Elektrik kesintisi süresi: 3 saat

Etkilenen ilçe belediyesi: Süleymanpaşa

Etkilenen mahalleler: Merkez-Yeniköy

Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 12:00

ÇERKEZKÖY

Elektrik kesintisi süresi: 7 saat

Etkilenen mahalleler: Merkez-Veliköy Osb

Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 16:00

ERGENE

Elektrik kesintisi süresi: 5 saat

Etkilenen mahalleler: Merkez-Marmaracıkosb

Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 14:00

MALKARA

Elektrik kesintisi süresi: 9 saat

Etkilenen ilçe belediyesi: Malkara

Etkilenen mahalleler: Merkez-Çavuşköy

Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 18:00

28 OCAK 2024 PAZAR GÜNÜ EDİRNE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK

MERKEZ / EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ:

Elektrik kesintisi süresi: 9 saat

Etkilenen mahalleler: Köşençiftliği-Köyün Kendisi, Iskender-Köyün Kendisi

Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 18:00

MERKEZ / EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elektrik kesintisi süresi: 9 saat

Etkilenen mahalleler: Iskender-Köyün Kendisi

Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 18:00

HAVSA

Elektrik kesintisi süresi: 9 saat

Etkilenen mahalleler: Merkez-Yeni, Merkez-Varoş, Merkez-Cumhuriyet

Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 18:00.

 
 

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27 Oca 2024 - 14:36 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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