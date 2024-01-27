Edirne ve Tekirdağ’a uyarı bu ilçelerde dikkat

Türkiye genelinde elektrik kesintileri ara ara devam ediyor. 28 Ocak 2024 Pazar günü Edirne ve Tekirdağ’da elektrik kesintisi yaşanacak. Elektrik kesintileri genellikle bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılıyor. İşte ilçe ilçe mahalle mahalle detaylar…
ŞARKÖY
Elektrik kesintisi süresi: 3 saat
Etkilenen mahalleler: Merkez-Uçmakdere
Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 12:00
KAPAKLI
Elektrik kesintisi süresi: 2 saat
Etkilenen mahalleler: Merkez-Mimar Sinan
Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 10:00
Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 12:00
SÜLEYMANPAŞA
Elektrik kesintisi süresi: 5 saat
Etkilenen ilçe belediyesi: Süleymanpaşa
Etkilenen mahalleler: Merkez-Yeniköy
Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 12:00
Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 17:00
SÜLEYMANPAŞA
Elektrik kesintisi süresi: 3 saat
Etkilenen ilçe belediyesi: Süleymanpaşa
Etkilenen mahalleler: Merkez-Yeniköy
Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 12:00
ÇERKEZKÖY
Elektrik kesintisi süresi: 7 saat
Etkilenen mahalleler: Merkez-Veliköy Osb
Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 16:00
ERGENE
Elektrik kesintisi süresi: 5 saat
Etkilenen mahalleler: Merkez-Marmaracıkosb
Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 14:00
MALKARA
Elektrik kesintisi süresi: 9 saat
Etkilenen ilçe belediyesi: Malkara
Etkilenen mahalleler: Merkez-Çavuşköy
Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 18:00
28 OCAK 2024 PAZAR GÜNÜ EDİRNE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK
MERKEZ / EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ:
Elektrik kesintisi süresi: 9 saat
Etkilenen mahalleler: Köşençiftliği-Köyün Kendisi, Iskender-Köyün Kendisi
Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 18:00
MERKEZ / EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elektrik kesintisi süresi: 9 saat
Etkilenen mahalleler: Iskender-Köyün Kendisi
Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 18:00
HAVSA
Elektrik kesintisi süresi: 9 saat
Etkilenen mahalleler: Merkez-Yeni, Merkez-Varoş, Merkez-Cumhuriyet
Başlama zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş saati: 28 Ocak 2024 Pazar 18:00.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.