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Malatya'da 129 köy yolu ulaşıma kapandı

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Malatya’da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası 129 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kent genelinde kar temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam ederken kar yağışının etkisini artırdığı yüksek kesimlerde ve kırsal alanlarda da kapanan yolların açılması için ekipler çalışma yapıyor.

Malatya'da 129 köy yolu ulaşıma kapandı mask
Malatya'da 129 köy yolu ulaşıma kapandı
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Malatya genelinde etkili olan kar, bazı ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gün içerisinde kapanan birçok mahallenin yolunu ulaşıma açan belediye ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle toplam 129 mahalle yolunun bir an önce ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

KAR İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Akçadağ ilçesinde 7, Arguvan ilçesinde 3, Battalgazi ilçesinde 13, Darende ilçesinde 20, Doğanşehir ilçesinde 10, Doğanyol ilçesinde 2, Hekimhan ilçesinde 20, Kale ilçesinde 7, Kuluncak ilçesinde 10, Pütürge ilçesinde 22, Yazıhan ilçesinde 7 ve Yeşilyurt ilçesinde de 8 mahalle yolunda çalışmalar sürüyor.

Kentte hastane yolları başta olmak üzere yüksek kesimde bulunan Karagöz, Konak, Beydağı, Yavuz Selim, Kernek, Fırat, Gündüzbey, Yukarı Çöşnük, Çamurlu ve Yıldıztepe mahallelerinde de ulaşımın aksamaması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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27 Oca 2024 - 14:31 Malatya- Gündem

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