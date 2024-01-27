- Eğitim

Turgut Özal Üniversitesinde yeni dönem açıklandı O bölümlerde eğitim uzaktan olacak

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Turgut Özal Üniversitesi Malatya’da 6 Şubat depremlerinden sonra ortaya çıkan barınma sorununun devam etmesi nedeni ile üniversitedeki bazı bölümlerin uzaktan öğretim yolu ile eğitime devam edeceğini bildirdi. Bazı bölümler 2023-2024 eğitim öğretim yılının Bahar dönemine uzaktan eğitim ile devam edecek.

Turgut Özal Üniversitesinde yeni dönem açıklandı O bölümlerde eğitim uzaktan olacak mask
Turgut Özal Üniversitesinde yeni dönem açıklandı O bölümlerde eğitim uzaktan olacak
Turgut Özal Üniversitesinde yeni dönem açıklandı O bölümlerde eğitim uzaktan olacak
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Turgut Özal Üniversitesi senato kararını bildirdi. Yönetim tarafından yayımlanan bildiride, “6 Şubat depremlerine bağlı yaşanan barınma sorununun devam etmesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde öğrenci yurtlarının hali hazırda tümüyle dolu olması nedeniyle Üniversitemize bağlı akademik birimlerimizde 2023/2024 Bahar Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin aşağıdaki şekliyle yürütülmesinin uygun olacağına karar verilmiştir” ibaresi yer aldı.

BAZI BÖLÜMLERDE UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİ UYGULANACAK

Yapılan açıklamalara göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar dönemine uzaktan öğretim şekliyle devam edecek yüksekokul ve bölümler şu şekilde bildirildi:

“ÖNLİSANSDA;

Akçadağ Meslek Yüksek Okulu 1’inci Sınıflar,

Arapgir Meslek Yüksek Okulu 1’inci Sınıflar,

Battalgazi Meslek Yüksek Okulu 1’inci Sınıflar,

Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksek Okulu 1’inci Sınıflar,

Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksek Okulu 1’inci Sınıflar,

Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu 1’inci Sınıflar,

Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksek Okulu 1’inci Sınıflar (Aşçılık programı hariç),

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 1’inci Sınıflar,

Yeşilyurt Meslek Yüksek Okulu 1’inci Sınıflar,

LİSANS

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1’inci Sınıflar,

Sivil Havacılık Yüksek Okulu 1, 2 ve 3’üncü Sınıflar,

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 1 ve 2’nci Sınıflar,

Ziraat Fakültesi 1’inci Sınıflar,

LİSANSÜSTÜ

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tezli Programlar (ana bilim dalı karar verecek)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2’nci öğretim tezli ve tezsiz programlar ile Normal Öğretim Tezsiz Programlar” uzaktan öğretim şekli ile çevrim içi devam edeceği açıklandı.

 

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27 Oca 2024 - 14:24 Malatya- Eğitim

Mahreç  Besime Güner

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