Bu hafta Malatya’da neler oldu? Ocak ayının 3’üncü haftasında Malatya’da ne gibi gelişmeler yaşandı? 21 Ocak Pazar günü ile 26 Ocak Cuma günü arasında neler oldu? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberleri ve BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler haberimizde…

Malatya’da bu hafta dâhilinde önemli gelişmeler yaşandı. Bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında şu başlıklar yer aldı:

Malatya’da patlattıkları borudan tankere su doldurdular! Bunu da kimseye kaptırmadık!

Malatya’da yıkım yapan bir ekip yanlışlıkla su borusunu patlattı. Boşa akan suya kimse müdahale etmezken, ekiplerin bu borudan akan suyu, yıkımlarda su sıkmak üzere hazır bulunan tankere hortumla bağlaması ise dikkat çekti. İyi tarafından bakarsak (!) belki de en azından suyun boşa akmaması amaçlandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18962995/malatyada-patlattiklari-borudan-tankere-su-doldurdular-bunu-da-kimseye-kaptirmadik

AFAD Malatya: “Talimat bu şekilde” Kırsala malzeme yok!

Malatya’da depremden sonraki son duruma ilişkin ayrıntılı bilgiler veren AFAD Eğitim Şube Müdürü Emrah Altuntaş, depremzedelere yapılan yardımları aktardı. Altuntaş’ın “Ayni bağış olarak 19 kalem temel yaşam malzemeleri toplu alan konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımıza veriliyor, kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir malzeme verilmiyor. Bakanlığımızdan gelen yazı ve talimat bu şekilde” ifadeleri ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18966496/afad-malatya-talimat-bu-sekilde-kirsala-malzeme-yok

Malatya’da kura çekimleri ne zaman yapılacak? AFAD açıkladı

Malatya’da hak sahibi vatandaşlar TOKİ konutlarının ne zaman teslim edileceğine yönelik sorgulamalar yaparken AFAD’tan bir açıklama geldi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18968122/malatyada-kura-cekimleri-ne-zaman-yapilacak-afad-acikladi

“Malatya’nın bu haline tahammülüm kalmadı” O isim Malatya’da bağımsız aday oldu

Yerel seçime giden süreçte AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıklasa da muhalefetten hala herhangi bir açıklama gelmedi. Buna karşın bazı isimler Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak için herhangi bir partiye mensup olmadan bağımsız olarak seçim yarışına girmeyi düşünüyor. O isimlerden biri de akademisyen Prof. Dr. İbrahim Gezer oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18968669/malatyanin-bu-haline-tahammulum-kalmadi-o-isim-malatyada-bagimsiz-aday-oldu

Kira yardımı uzatılacak mı? Son 2 ay! AFAD ne dedi?

AFAD’ın depremzede vatandaşlara verdiği kira yardımının süresi ocak ayı itibari ile 10’uncu ayı doldurdu. Belirlenen şartlara göre bu yardım sadece 1 yıl boyunca verilecek. Peki, kira yardımı süresi uzatılacak mı? AFAD’ın bu konudaki ifadeleri ne?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18979283/kira-yardimi-uzatilacak-mi-son-2-ay-afad-ne-dedi

Deprem konutlarında sayılı günler son dokunuşlar Gözler ay sonunda

Asrın felaketini yaşayan Malatya’da depremzedeler için yapımına başlanılan TOKİ deprem konutlarında tamamlanan konutlar teslim edilmeye hazırlanıyor. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen konutlar için kura çekimlerinin ay sonu yapılması planlanıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18976589/deprem-konutlarinda-sayili-gunler-son-dokunuslar-gozler-ay-sonunda

Deprem sonrası Malatya’nın Hacı Abdi Mahallesi'nde son durum

Malatya'da 6 Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Hacı Abdi Mahallesi'nde yıkımlar hala devam ediyor. Özellikle Zapçıoğlu Caddesi'nde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor. Malatya genelinde görülen açık alt yapı sorunları ve ağır hasarlı binaların yıkımında su kullanılmaması gibi sorunlarla başa çıkılmaya çalışılıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/18958843/deprem-sonrasi-malatyanin-haci-abdi-mahallesinde-son-durum

Yapay zekânın ‘uzaya giden Malatyalı’ tasviri

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu tüm ülkenin gündeminde. Gezeravcı’nın uzaya giderken yanında endemik Schrenkiella Parvula bitkisini götürmesi de, diğer tüm detaylar gibi çok konuşuldu ve sempatik espriler yapıldı? Peki, bir Malatyalı uzaya gitseydi yanında ne götürürdü?

Haber Linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18979896/yapay-zekanin-uzaya-giden-malatyali-tasviri

Acı dolu bir hikâye daha Yıllar geçse bile acılar hep taze kalacak

Asrın felaketin de Malatya’da 21 yaşındaki oğlu ile depreme yakalanan anne, enkazda kendisine siper olan çocuğunu kaybetti. 11 saat enkazda kalan acılı annenin acısı ise dünkü gibi halen taze.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18988097/aci-dolu-bir-hikaye-daha-yillar-gecse-bile-acilar-hep-taze-kalacak

O mahalle için yerinde dönüşüm kararı verildi Mahalle sakinleri ne diyor?

Şubat depremlerinin ardından büyük hasar alan Malatya’da birçok bina ağır hasar alarak yıkıldı. Yıkımların ardından birçok mahallede boş araziler oluşurken bazı bölgelerde ise yerinde dönüşüme gidileceği bildirildi. Niyazi Mısri Mahallesi’nin de içinde bulunduğu 21 mahallede yerinde dönüşüm yapılmasına karar verildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18988420/o-mahalle-icin-yerinde-donusum-karari-verildi-mahalle-sakinleri-ne-diyor

Temel atıldı, çalışmalar başladı bakın burası neresi?

Depremlerin ardından Adliye Sarayı’nın yıkılması ile zor şartlar altında çalışan adaletin temsilcileri olan avukat, savcı ve hakimler ise zaman zaman basın açıklamaları gerçekleştirerek Yeni Adliye Binası ile ilgili çalışmaların bir an önce başlatılmasını istiyorlardı ve nihayet sevindirici haber geldi, Malatya’nın Yeni Adliye Binasının temelleri atıldı, çalışmalar son hız devam ediyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18987393/temel-atildi-calismalar-basladi-bakin-burasi-neresi

Depremde hayatını kaybeden ünlüler ve yakınları

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli olarak meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler büyük bir felakete yol açtı. Depremin şiddeti, çevre illeri de etkiledi ve birçok ünlü ismin akrabası ile birlikte birçok insan hayatını kaybetti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybeden ünlü isimler ve yakınları şu şekilde…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18986498/depremde-hayatini-kaybeden-unluler-ve-yakinlari

Deprem sınavı kimseye ders olmadı!

Tarihler bundan 4 yıl önce tam da bugünü gösterdiğinde Elazığ Sivrice merkezli, Malatya’yı da şiddetle etkileyen ve 22 saniye süren 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O kadar şiddetli bir depremdi ki herkes “Daha kötüsü olmaz” ifadesini kullandı. Daha kötüsü oldu! Hatta dünya böyle bir felaketi daha önce görmemişti. 6 Şubat’ta Asrın Felaketi olarak literatüre geçen, 50 binden fazla canımızı bizden koparan ikiz depremler yaşandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18990401/deprem-sinavi-kimseye-ders-olmadi

Malatya'da yerinde dönüşüm nasıl yapılacak? Kaç ayda tamamlanacak ve ne kadara mal olacak?

Şubat depremlerinin ardından ağır hasar alan Malatya’da 35 bini aşkın bina zarar görerek kullanılamaz hale geldi. Binlerce vatandaşın depremde evlerini kaybetmesiyle beraber bazı evlerin TOKİ tarafından bazı evlerin ise kredi ve hibe desteğiyle beraber yerinde dönüşüm ile yapılacağı açıklandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18994201/malatyada-yerinde-donusum-nasil-yapilacak-kac-ayda-tamamlanacak-ve-ne-kadara-mal-olacak

Profesör yerinde dönüşüme dikkat çekti O zemini işaret etti

Şubat depremlerinin ardından sık sık bilgilendirmeleriyle gündeme gelen ve Malatya Fay yapıları ve zemin yapıları hakkındaki çalışmalarını bildiren Prof. Dr. Mehmet Önal açıklamalarda bulundu. Yerinde dönüşüm için dikkat çeken Önal, sağlam olmayan ve üzerinde çalışma yaparak sağlam olduğunu belirlediği bir bölgeye de dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18995324/profesor-yerinde-donusume-dikkat-cekti-o-zemini-isaret-etti

Malatya’nın ünlü camisi yeniden onarılıyor Tekrar eski haline kavuşturulacak

Malatya’nın merkezinde bulunan ve tarihi olarak önem arz eden Yeni Camii yeniden onarılıyor. 2020 Elazığ depreminde zarar gören ve restore edilen tarihi cami, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen şiddetli depremlerle birlikte yıkıldı. Çok fazla hasar gören Yeni Camii (Hacı Yusuf Camisi) Kültür Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Hacı Bayram Kızılaslan’ın işbirliğinde yeniden onarılıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18997369/malatyanin-unlu-camisi-yeniden-onariliyor-tekrar-eski-haline-kavusturulacak

Elazığ-Malatya depremi 3 milyon kişiyi etkiledi O deprem 14 atom bombasına eş değerdi

Bundan 4 yıl önce bugün yaşanan Elazığ Sivrice merkezli, 22 saniye süren 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yorumda bulunan Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, bu sarsıntının 14,9 atom bombasının yıkım gücüne eş değer olduğunu ifade etti. Öğüt, Malatya’nın 6 Şubat’ta yerle bir olmasının nedenini de yine bu depreme bağladı. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18999654/elazig-malatya-depremi-3-milyon-kisiyi-etkiledi-o-deprem-14-atom-bombasina-es-degerdi

Malatya'da şiddetli deprem

Malatya’da şiddetli deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre bugün saat 16.04’te Malatya Battalgazi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19006319/son-dakika-malatyada-siddetli-deprem

Malatya sallanmaktan yoruldu Uzmanlardan 5,2’lik deprem yorumu

AFAD’ın verilerine göre bugün saat 16.04’te Malatya Battalgazi merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 13.93 kilometre altında oluştuğunu açıkladı. Yaşanan deprem korkuya ve paniğe neden olurken vatandaşların sokaklara döküldüğü görüldü.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19006809/malatya-sallanmaktan-yoruldu-uzmanlardan-52lik-deprem-yorumu

Sokağa dökülen vatandaşlar depremi yorumladı

Malatya’da şiddetli depremin ardından vatandaşlar tedbir amaçlı sokaklara döküldü. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, “Başka şehirden yakınlarımızın yanına geldik ama böyle bir şey hiç görmedik”, “Sonuçta iki büyük deprem geçirdik, bu kadar korkmamız normal”, “Bu hayatımızın değişmez bir parçası oldu ama çocuklarımız için endişeleniyoruz” ifadelerini kullandılar.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19007690/sokaga-dokulen-vatandaslar-depremi-yorumladi

Harvardlı Profesör’den Malatya depremi yorumu “Daha büyük artçılar olabilir”

Harvard mezunu olan ve Cornell Üniversitesi Yer ve Atmosfer Bilimlerinde ziyaretçi asistan profesörlük yapan Dr. Judith Hubbard, bugün Malatya’da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depreme ilişkin bir yorumda bulundu. Hubbard, depremin daha önce tanımlanan sismik boşluğun yakınında meydana geldiğini ifade ederek, artçıların düzensiz olmasından dolayı ara sıra daha büyüklerinin olabileceğini de dile getirdi. İşte detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19008681/harvardli-profesorden-malatya-depremi-yorumu-daha-buyuk-artcilar-olabilir

Malatya’da yıkımlar yüzde 97’ye ulaştı İşte 6 Şubat’ın Malatya bilançosu

Malatya’da Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı kaç bina yıkıldı, kaç bina ağır hasar aldı, bina yıkım oranı yüzde kaça vardı, kaç konutun ihalesi yapıldı? İşte tüm merak edilen soruların cevapları…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19009371/malatyada-yikimlar-yuzde-97ye-ulasti-iste-6-subatin-malatya-bilancosu

Malatya’da kar yağışı etkili oluyor

Malatya dün gece yarısından itibaren beyaz örtü ile bürünmeye başladı. Ocak ayının sonunda olmamıza rağmen bir süredir soğuk havaların etkili olduğu Malatya’da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Malatya’da gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı gündüz de etkilerini sürdürüyor. Bir zamanlar başta çocuklar olmak üzere birçok kişinin sevinç ve umutla beklediği kar yağışları 2 yıldır asrın felaketi nedeni ile Malatyalıların kâbusu olmuş durumda.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/19011236/malatyada-kar-yagisi-etkili-oluyor-sevincle-karsilaniyordu-kabusa-dondu

Dron ile görüntülendi İşte Malatya’nın deprem öncesi ve sonrası

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Malatya’da deprem öncesi ve sonrası çekilen dron görüntüleri, şehirdeki yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19011829/dron-ile-goruntulendi-iste-malatyanin-deprem-oncesi-ve-sonrasi

Zemin kötü dedi Orta hasarlı binalara dikkat çekti

Dün saat 16.04’te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Bilimci Prof. Dr. Mehmet Önal bazı açıklamalarda bulundu. Önal depremlerin devam ettiğini belirterek orta hasarlı binaların güçlendirilmesi konusuna da dikkat çekti. Artçı depremlerin 2 veya 3 yıl devam edeceğini söylediğinin altını çizdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19012065/zemin-kotu-dedi-orta-hasarli-binalara-dikkat-cekti

Depremin yıl dönümünde TSO’da konferans Naci Görür ve Okan Tüysüz konuşacak

6 Şubat’ın yıl dönümünde Malatya TSO’da deprem konferansı düzenlenecek. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası işbirliğinde 6 Şubat depremlerinin 1’inci yıl dönümünde konferans düzenlenecek. “6 Şubat Depremleri Anma Konferansı” Malatya Ticaret Odası Konferans Salonunda 6 Şubat 2024, Salı günü saat 13.00’te yapılacak.

6 Şubat 2024, Salı günü saat 13.00’te yapılacak konferansta Prof. Dr. Naci Görür ve Okan Tüysüz de konuşma yapacak.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19014483/depremin-yil-donumunde-tsoda-konferans-naci-gorur-ve-okan-tuysuz-konusacak