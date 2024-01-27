27 Oca 2024 - 13:27- Gündem

Dikkat Adıyaman’da 2 Maraş’ta 2 ilçe etkilenecek

Türkiye genelinde olduğu gibi deprem bölgesinde de elektrik kesintileri devam ediyor. Adıyaman ‘da ve Kahramanmaraş’ta 28 Ocak 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak. İşte o ilçe ve mahalleler şöyle: