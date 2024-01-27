Dikkat Adıyaman’da 2 Maraş’ta 2 ilçe etkilenecek

Türkiye genelinde olduğu gibi deprem bölgesinde de elektrik kesintileri devam ediyor. Adıyaman ‘da ve Kahramanmaraş’ta 28 Ocak 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak. İşte o ilçe ve mahalleler şöyle:
GÖLBAŞI
Kesinti Süresi: 2 saat 45 dakika
Etkilenen Şehir: Adıyaman
Etkilenen Bölgeler: Gölbaşı İlçesine bağlı Asfalt, Cumhuriyet, Fatih, Hürriyet, Kurugeçit, Yeni Mahalle, Mimar Sinan, Yavuz Selim ve Yenikent Mahalleleri ile Özel trafolu müşteriler.
Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 06:00
Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 08:45
MERKEZ / ADIYAMAN
Kesinti Süresi: 6 saat
Etkilenen Bölgeler: Merkez ilçesine bağlı Külafhöyük Köyü ile Özel trafolu müşteriler
Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 15:00
Etkilenen bölgelerdeki vatandaşların bu tarih ve saatlerde elektrik kesintisi olabileceğini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaları gerekiyor.
Kahramanmaraş ilinde 28 Ocak 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak.
ONİKİŞUBAT
Kesinti Süresi: 8 saat
Etkilenen İlçe: Onikişubat
Etkilenen Bölgeler: Okkayası HES
Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 07:00
Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 15:00
ELBİSTAN
Kesinti Süresi: 2 saat
Etkilenen İlçe: Elbistan
Etkilenen Bölgeler: Çiçek, OSB, Akbayır, Bakış, Sünnet ve Özcanlı Mahalleleri
Kesinti Sebebi: Tesis Çalışması
Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 11:00
ONİKİŞUBAT
Kesinti Süresi: 1 saat
Etkilenen İlçe: Onikişubat
Etkilenen Bölgeler: Şazibey, Hayrullah ve İsmetpaşa Mahalleleri
Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00
Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 10:00
ONİKİŞUBAT
Kesinti Süresi: 2 saat
Etkilenen İlçe: Onikişubat
Etkilenen Bölgeler: Çukurhisar Mahallesi
Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 11:00
Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 13:00
ONİKİŞUBAT
Kesinti Süresi: 30 dakika
Etkilenen İlçe: Onikişubat
Etkilenen Bölgeler: Tekir, Çağlayan, Şahinkayası, Suçatı, Döngele, Kurucuova, Çevrepınarı Mahalleleri
Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 15:00
Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 15:30.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.