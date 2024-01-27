27 Oca 2024 - 13:27- Gündem G:

Dikkat Adıyaman’da 2 Maraş’ta 2 ilçe etkilenecek

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Türkiye genelinde olduğu gibi deprem bölgesinde de elektrik kesintileri devam ediyor. Adıyaman ‘da ve Kahramanmaraş’ta 28 Ocak 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak. İşte o ilçe ve mahalleler şöyle:

Dikkat Adıyaman’da 2 Maraş’ta 2 ilçe etkilenecek mask
Dikkat Adıyaman’da 2 Maraş’ta 2 ilçe etkilenecek
Dikkat Adıyaman’da 2 Maraş’ta 2 ilçe etkilenecek
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Türkiye genelinde olduğu gibi deprem bölgesinde de elektrik kesintileri devam ediyor. Adıyaman ‘da ve Kahramanmaraş’ta 28 Ocak 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak. İşte o ilçe ve mahalleler şöyle:

GÖLBAŞI

Kesinti Süresi: 2 saat 45 dakika

Etkilenen Şehir: Adıyaman

Etkilenen Bölgeler: Gölbaşı İlçesine bağlı Asfalt, Cumhuriyet, Fatih, Hürriyet, Kurugeçit, Yeni Mahalle, Mimar Sinan, Yavuz Selim ve Yenikent Mahalleleri ile Özel trafolu müşteriler.

Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 06:00

Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 08:45

MERKEZ / ADIYAMAN

Kesinti Süresi: 6 saat

Etkilenen Bölgeler: Merkez ilçesine bağlı Külafhöyük Köyü ile Özel trafolu müşteriler

Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 15:00

Etkilenen bölgelerdeki vatandaşların bu tarih ve saatlerde elektrik kesintisi olabileceğini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almaları gerekiyor.

Kahramanmaraş ilinde 28 Ocak 2024 Pazar günü  elektrik kesintisi yaşanacak.

ONİKİŞUBAT

Kesinti Süresi: 8 saat

Etkilenen İlçe: Onikişubat

Etkilenen Bölgeler: Okkayası HES

Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 07:00

Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 15:00

ELBİSTAN

Kesinti Süresi: 2 saat

Etkilenen İlçe: Elbistan

Etkilenen Bölgeler: Çiçek, OSB, Akbayır, Bakış, Sünnet ve Özcanlı Mahalleleri

Kesinti Sebebi: Tesis Çalışması

Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 11:00

ONİKİŞUBAT

Kesinti Süresi: 1 saat

Etkilenen İlçe: Onikişubat

Etkilenen Bölgeler: Şazibey, Hayrullah ve İsmetpaşa Mahalleleri

Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:00

Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 10:00

ONİKİŞUBAT

Kesinti Süresi: 2 saat

Etkilenen İlçe: Onikişubat

Etkilenen Bölgeler: Çukurhisar Mahallesi

Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 11:00

Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 13:00

ONİKİŞUBAT

Kesinti Süresi: 30 dakika

Etkilenen İlçe: Onikişubat

Etkilenen Bölgeler: Tekir, Çağlayan, Şahinkayası, Suçatı, Döngele, Kurucuova, Çevrepınarı Mahalleleri

Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 15:00

Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 15:30.

 

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27 Oca 2024 - 13:27 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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