Sivas ve Tokat ‘a Pazar günü için uyarı verildi

Sivas ve Tokat ‘ta 28 Ocak 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak. Sivas il genelinde 28 Ocak 2024 Pazar günü, İmranlı ilçesinde toplam 2 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacak. İşte her ilde elektrik kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahalleler…
ETKİLENECEK BÖLGELER:
İmranlı ilçesindeki Sivas, İmranlı, Uzuntemur, Borular Tr1 ve Tr2, Karaboğaz, Maden, Maden Yeşilmezra bölgelerinde 28 Ocak2024 Pazar günü 10:00 ile 12:00 saatleri arasında şebeke çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak.
ELEKTRİK KESİNTİSİ ZAMANI:
Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar, 10:00
Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar, 12:00
Tokat ilinde 28 Ocak 2024 Pazar günü yaşanacak. İşte metinden çıkarılabilecek önemli detaylar:
TOKAT
Kesinti Süresi: 6 saat
Etkilenen Şehir: Tokat
Etkilenen Bölgeler: Tokat, Başçiftlik, Hatipli Kasabası bölgelerinde 28 Ocak 2024 Pazar günü 10:00 ile 16:00 saatleri arasında şebeke çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak.
Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 10:00
Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 16:00
ERBAA
Kesinti Süresi: 1 saat
Etkilenen İlçe: Erbaa
Etkilenen Bölgeler: Tokat Erbaa Alacabal Mahallesi, Yenimahalle, Kuruçay, Yavuz Sultan Selim, Ahmet Yesevi Mahalleleri Kısmi, Ağcakeçi, Zovallıçukur, İverönü, Meydandüzü, Benli, Aydınsofu, Oğlakçı, Kavalcık, Evciler, Endikpınar, Küplüce, Tepekışla, Ağcaalan, Demirtaş, Çakır, Hacıbükü, Ocakbaşı, Çeşmeli Köyleri, Dereçiftlik Mezrası bölgelerinde 28 Ocak 2024 Pazar günü 08:30 ile 09:30 saatleri arasında şebeke çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak.
Başlama Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 08:30
Bitiş Zamanı: 28 Ocak 2024 Pazar 09:30.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.