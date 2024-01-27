27 Oca 2024 - 13:17- Gündem

Sivas ve Tokat ‘a Pazar günü için uyarı verildi

Sivas ve Tokat ‘ta 28 Ocak 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak. Sivas il genelinde 28 Ocak 2024 Pazar günü, İmranlı ilçesinde toplam 2 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacak. İşte her ilde elektrik kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahalleler…