Niğde dikkat Tek tek açıklandı

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:
“Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Köyü Cumhuriyet Mevkii, Yeşilyurt Köyü Köşk Mevkii bölgelerine,
Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Balcı Köyü, Karanlıkdere Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Esendere Mevkii, Karşıyaka Mevkii, Sıra Söğütler Mahallesi, Tepeköy Köyü bölgelerine,
Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Badak Köyü, Balcı Köyü, Çukurkuyu Beldesi Bektik Mahallesi, Çukurkuyu Beldesi Türkmen Yurdu Mahallesi, Karanlıkdere Köyü, Cumhuriyet Mevkii, Kayı Köyü bölgelerine,
Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Saruhan, Yukarı Kayabaşı mahallelerine,
Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tepeköy Köyü’ne,
Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ovacık Köyü; Aşağı Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, Terazi Mevkii mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ağcaşar Köyü’ne, Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Bağlama Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Bugün 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Aktaş Beldesi Yeni Mahallesi’ne,
Bugün 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Bayağıl Köyü, Doğu Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi bölgelerine,
Bugün 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Tepeköy Köyü’ne,
Bugün 11.00 ila 16.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Yeniyıldız Köyü Kurtuluş Mevkii’ne,
Yarın 09.30 ila 12.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yaka Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi Beldesi Cumhuriyet Mahallesi’ne,
Yarın 14.00 ila 17.00 saatleri arasında Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yaka Mahallesi, Yeni Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; cumhuriyet mahallesi, saray mahallesi, şeker mahallesi, kaynarca köyü bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Badak Köyü, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi’ne,
Yarın 10.30 ila 15.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Postallı Köyü’ne,
Yarın 14.30 ila 18.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Kaynarca Köyü’ne,
Yarın 09.30 ila 12.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ne,
Yarın 09.30 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Sazlıca Beldesi Aşağı Mahallesi’ne,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Dere Mahallesi, İnönü Mahallesi, Koyunlu Köyü, Bahçelievler Mevkii bölgelerine,
Yarın 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Alay Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Milliyet Mahallesi, Bağlama Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Kiledere Beldesi; Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Çövek Mahallesi, Güney Köyü, Küme2 Mevkii, Kemalpaşa Mahallesi, Tepeköy Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.