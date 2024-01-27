27 Oca 2024 - 13:08- Gündem

Kayseri'de yaşayanların dikkatine

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.