Kayseri'de yaşayanların dikkatine

KCETAŞ tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. KCETAŞ Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:
“Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 11.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Senirköy Mahallesi’ne,
Bugün 11.00 ila 13.00 saatleri arasında İncesu ilçesine bağlı Bulgurcu, Karamustafapaşa, Yeni, Yarım mahallelerine,
Bugün 11.30 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt, Karamustafapaşa, Yeni, Yarım mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Reşadiye, Bahçelievler mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Feneseyukarı, Feneseaşağı mahallelerine,
Yarın 13.30 ila 15.30 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.