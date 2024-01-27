27 Oca 2024 - 12:38- Gündem G:

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1629 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular, 25 Ocak ile 8 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden veya Kariyer Kapısı internet sitesi aracılığıyla yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak mask
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak
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ALIM YAPILACAK BRANŞLAR Çocuk Gelişimci, Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Temizlik Personeli, Şoför gibi farklı alanlarda toplamda 1629 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI:

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşından büyük ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Belirli suçlardan mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Kadro ve Branş Dağılımı: Çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör olmak üzere çeşitli alanlarda 1629 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Başvuru Ekranı: Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru ekranına erişim sağlamak için belirli tarihlerde başvuruların alındığı resmi kaynakları takip etmek önemli.

Başvuruda bulunmayı düşünen adayların belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları ve başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri gerekmekte.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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27 Oca 2024 - 12:38 - Gündem

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