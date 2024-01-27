Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacak

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR Çocuk Gelişimci, Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Aşçı, Temizlik Personeli, Şoför gibi farklı alanlarda toplamda 1629 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI:
Türk vatandaşı olmak,
18 yaşından büyük ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
Belirli suçlardan mahkûm olmamak,
Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak,
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
Kadro ve Branş Dağılımı: Çocuk gelişimcisi, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli, şoför, bahçıvan, mimar, mühendis, şehir plancısı, arkeolog, müze araştırmacısı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen ve restoratör olmak üzere çeşitli alanlarda 1629 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Başvuru Ekranı: Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru ekranına erişim sağlamak için belirli tarihlerde başvuruların alındığı resmi kaynakları takip etmek önemli.
Başvuruda bulunmayı düşünen adayların belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları ve başvuru şartlarını dikkatlice incelemeleri gerekmekte.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.