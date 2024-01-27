Malatya’yı etkileyecek fay hatları var mı?

Malatya’da geçtiğimiz gün saat 16.04’te meydana gelen merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.

Artçı sarsıntıların devam ettiği Malatya’da barınma sorununu çözmek için yetkililerin artık radikal kararlar alması gerektiğine vurgu yapan Aluçlu, vatandaşları ise hasarlı binalardan uzak durmaları yönünde uyardı.

“ANA KOLDAKİ ENERJİLER BOŞALTILDI”

Meydana gelen depremin Doğu Anadolu Fay Hattının bir kolunda gerçekleştiğini söyleyen Aluçlu,

“Doğu Anadolu Fay Hattı, Bingöl Karlıova’dan başlayıp Hatay’a kadar uzanan, Türkiye sınırları içerisinde 600 kilometre uzunlukta olan bir fay. Bu fay hattı büyük bir bölümünde enerjilerini boşaltmıştı. Bu fayı bir ağacın gövdesine benzetecek olursak ağacın dalları gibi bu fayın da yan kolları var. Geçtiğimiz gün gerçekleşen deprem de o yan kollardan bir tanesinde meydana geldi. Bu deprem Doğu Anadolu Fayının artçısı anlamına gelmiyor. Orada kırılmamış bir hat var o hat için bu deprem ana depremdi yaklaşık olarak 10 kilometre civarındaki bir fayda kırılma meydana geldi. Esas büyük deprem üretecek ana gövdedeki, ana koldaki enerjiler boşaldı. Palu ile Bingöl arasında bir deprem bekleniyor; ama bunun haricinde Çelikhan civarında yine böyle 4-4.5-5 büyüklüğünde kırılmamış, 10-15 kilometrelik yan dallar var bunlar Malatya’ya çok büyük sıkıntılar yaratmayacak, Palu ile Bingöl arası bizim için çok önemli. Doğu Anadolu Fayında enerjisini boşalmamış olan bölgeler Palu ve Bingöl. Güneyimizde çok büyük bir tehlikemizin kalmadığını ifade etmek istiyorum. Batımızdaki, Malatya Fayında sıkıntımız devam ediyor. Bir de Erzincan ile Bingöl arasında Yedisu Fayımız var, kırılmamış olan fay bu bizim için sıkıntı”

şeklinde konuştu.

“ÇEŞİTLİ ETKİLERDE BULUNMUŞ OLABİLİR”

Gerçekleşen depremin orta hasarlı binalara olan etkisi hakkında bilgi veren Aluçlu,

“Zemine ve daha önce hasar alma miktarına bağlı olarak bu deprem orta hasarlı binalara çeşitli etkilerde bulunmuş olabilir ama her parsel ve her mahalledeki binalar aynı derecede etkilenmedi bu depremden. Bostanbaşı bölgesinde zemin yapılarına ve binaların kat yüksekliğini, 15-20 katlı binaları düşünürseniz bir de bundan önceki depremde almış olduğu hasarın miktarını bilirseniz, bunlarda değişiklik olma ihtimali var. Ama Tecde’ye çıktığınız zaman, Tecde’deki zemin yapısı daha sağlam olduğu için oradaki binalar daha az etkileniyor. Bostanbaşı’na indiğiniz zaman biraz daha fazla etkilenebiliyor. Bu etkilenme miktarı daha önce aldığı hasarı bir miktar daha da genişletebilir yani çatlak varsa o çatlağı derinleştirebilir başka şekilde de zarar verebilir, bölme duvar dediğimiz duvarların yıkılmasına da sebebiyet verebilir”

ifadelerine yer verdi.

“HİÇ TUTTURAMADILAR”

AFAD tarafından depremin Battalgazi ilçesinde meydana geldiği belirtilirken Kandilli Rasathanesi tarafından ise merkez üssünün Yeşilyurt olduğu belirtilmişti. Bu noktada devletin kurumlarının biraz daha titiz çalışması gerektiğini belirten Aluçlu,

“Burada devletin kurumlarının biraz daha titiz çalışması gerekiyor, şimdiye kadar depremin aynı büyüklüğünü AFAD farklı, Kandilli Rasathanesi farklı söylüyor. Uluslararası verilere bakıyoruz onlar farklı söylüyor, yani bugüne kadar depremin büyülük verilerini hiç tutturamadılar. Burada özensiz bir çalışma ya da yanlış beyan gibi bir karışıklık var ama Battalgazi olduğu her halükarda açık”

diye konuştu.

“HASARLI BİNALARDAN UZAK DURALIM”

Son olarak yetkililere ve vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Aluçlu,

“Yetkililer bir an önce insanların barınma sorununu çözmek için daha radikal kararlar almalılar. 130 bin bağımsız bölümün yıkıldığı Malatya’da 5 bin konut yaptılar iyi güzel ama 125 bin aile ne yapacak? Bir yılda hepsini yapıp bitireceklerdi. 130 bin yıkılan binaya baktığınız zaman yapılan şu anda 5 bin. Yetkililerin bu konuda biraz daha gayretkar olmaları gerekiyor. Halkımıza da şunu söylemek istiyorum kesinlikle hasarlı binalarda kalmasınlar mümkünse bu dönemde en azından güvenli yerlerde kalalım, hasarlı binalardan uzak duralım”

açıklamasında bulundu.