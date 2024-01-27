27 Oca 2024 - 11:38- Gündem G:

Malatya’da kar yağışı devam edecek mi?

ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın çok bulutlu; öğle saatlerine kadar Malatya çevrelerinin aralıklı karlakarışık yağmurlu ve kar yağışlı olarak geçeceği, rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta ve yer yer kuvvetli(40-60 km/s) eseceği tahmin edildi.

Malatya’da kar yağışı devam edecek mi? mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Meteoroloji Müdürlüğü seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4 derece,

Darende: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1 derece,

Kale: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2 derece”

 

# malatya, malatya haber, malatya son dakika, son dakika malatya haberleri, malatya Meteoroloji, meteoroloji, son dakika meteoroloji

27 Oca 2024 - 11:38 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL