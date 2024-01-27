Malatya’da kar yağışı devam edecek mi?

Meteoroloji Müdürlüğü seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3 derece,

Akçadağ: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3 derece,

Arapgir: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1 derece,

Arguvan: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2 derece,

Battalgazi: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4 derece,

Darende: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2 derece,

Doğanşehir: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0 derece,

Doğanyol: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2 derece,

Hekimhan: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1 derece,

Kale: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3 derece,

Kuluncak: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1 derece,

Pütürge: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 0 derece,

Yazıhan: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 4 derece,

Yeşilyurt: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 2 derece”