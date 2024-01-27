27 Oca 2024 - 11:22- Gündem G:

Malatya’da 5 ilçeye uyarı geldi

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FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Malatya’da 5 ilçeye uyarı geldi mask
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FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat, Zafer, Kernek mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kendirli, Cumhuriyet, Dilek, Samanköy mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı, Atalar, Eskiköy, Yalınkaya, Yakınca mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Yuvalı, Polatdere mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Aktarla, Bölükkaya, Gündeğer, Örmeli mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Koru Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce, Çayırköy, Fatih, Kuşdoğan, Duruldu mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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27 Oca 2024 - 11:22 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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