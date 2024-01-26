Depremde hasar aldı ödenek geldi Atatürk Evi için 100 milyon lira ödenek

Malatya’da 6 Şubat depremleri nedeniyle kısmen hasar alan Atatürk Evi için 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında tam 75 milyon lira ödenek ayrıldı. Buraya yapılan 2023 yılı kümülatif harcama miktarı ise 25 milyon lira şeklindeydi. Peki, yeni ödenek olan 75 milyon lira ile neler yapılacak? İşte detaylar…

Bilindiği üzere Malatya’da bulunan Atatürk Evi Müzesi depremlerden kısmen etkilendi. 19. yüzyılda yapıldığı bilinen ev, kesme taşlar ile inşa edilerek ilk zamanlarda Türk Ocağı, halkevi ve halk eğitim merkezi olarak kullanılıyordu. Atatürk’ün Malatya’ya gelip bu evde kalmasından sonra müzeye çevrildi ve günümüzde hala müze olarak kullanılıyor.

AZ HASARLI DENİLDİ

Depremlerden az hasarlı olarak etkilenen tarihi yapılardan biri olan Atatürk Evi Müzesi için Malatya Müze Müdürü Murat Ata, en kısa zamanda ziyaretçilerin hizmetine açılacağını söylemişti. Müzenin görünürde yıkılan ya da dökülen bir hasarın olmadığını söyleyen Ata,

“Ancak müzede hafif çatlaklar ve yarılmalar oldu. Az hasarlı olarak tespit edildi. Müze ziyaretlerimize kapalı durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında restorasyon projesi yapıldı. Şimdi ihale aşamasında. Daha sonrasında da restorasyonu yapılarak tekrardan ziyaretçilerin hizmetine sunulacak”

diye konuşmuştu.

(Vali Ersin Yazıcı'nın Atatürk Evi'nde yapılan çalışmaları inceleme gezisinden)

YATIRIM PROGRAMINA ALINDI

6 Şubat’ta hasar alan Atatürk Evi Müzesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon ve yenileme çalışmaları geçtiğimiz ayarda başladı. Malatya’da 6 Şubat depremleri nedeniyle kısmen hasar alan Atatürk Evi için 2024 Yılı Yatırım Programı kapsamında tam 75 milyon lira ödenek ayrıldı. Burası için 2023 yılı kümülatif harcama miktarı ise 25 milyon lira şeklindeydi. Yani toplamda 100 milyon lira harcanmış olacak.

(Vali Ersin Yazıcı'nın Atatürk Evi'nde yapılan çalışmaları inceleme gezisinden)

PEKİ, 75 MİLYON LİRA İLE NELER YAPILACAK?

2024 Yılı Yatırım Programı’nda geçen bilgilere göre, projenin adı “Atatürk Evi-Ark-Bşkn.Mz.Dp.Sn.Ol.Hs.Gi.Yn.Rs.T.T” şeklinde. Projenin toplam tutarı 10 milyon lira. 2023 yılında 25 milyon lira harcandı.

(Vali Ersin Yazıcı'nın Atatürk Evi'nde yapılan çalışmaları inceleme gezisinden)

Bu yıl 75 milyon lira ödenek sağlanacak. Proje kapsamında çevre düzenlemesi yapılacak, güçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecek, restorasyon yapılacak ve teşhir-tanzim işleri sürdürülecek.

(Vali Ersin Yazıcı'nın Atatürk Evi'nde yapılan çalışmaları inceleme gezisinden)