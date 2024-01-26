Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Aydın’dan çok konuşulacak “Sami Er” açıklaması

Malatya’da gündemi belirleyen olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan “Bakış Açısı” programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun konuk olduğu programda deprem sonrası Malatya’nın son durumu ve yerel seçimler konuşuldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19015973/aydindan-cok-konusulacak-sami-er-aciklamasi

Sonunda beklenen kar geldi beraberinde uyarı da verildi

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın kuvvetli kar yağışlı geçeceği, yağışın yer yer yoğun kar yağışlı olacağı tahmin edildi. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19011162/sonunda-beklenen-kar-geldi-beraberinde-uyari-da-verildi

Dron ile görüntülendi İşte Malatya’nın deprem öncesi ve sonrası

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Malatya’da deprem öncesi ve sonrası çekilen dron görüntüleri, şehirdeki yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi. 6 Şubat 2023’de yaşanan şiddetli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’da depremden önce çekilen dron görüntüleri ile şimdi çekilen görüntüler, şehirdeki yıkımı da gözler önüne serdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19011829/dron-ile-goruntulendi-iste-malatyanin-deprem-oncesi-ve-sonrasi

Zemin kötü dedi Orta hasarlı binalara dikkat çekti

Dün saat 16.04’te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Bilimci Prof. Dr. Mehmet Önal bazı açıklamalarda bulundu. Önal depremlerin devam ettiğini belirterek orta hasarlı binaların güçlendirilmesi konusuna da dikkat çekti. Artçı depremlerin 2 veya 3 yıl devam edeceğini söylediğinin altını çizdi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19012065/zemin-kotu-dedi-orta-hasarli-binalara-dikkat-cekti

“Yeni zamlar ile karşılaşabiliriz”

Brent tipi petrolün fiyatının yüzde 2,5 oranında bir artışla 79 dolara yükseldiğine dikkat çeken Malatya Akaryakıtçılar Derneği Başkanı Bülent Önal, önümüzdeki günlerde yeni zamlarla karşılaşılabileceğini kaydetti. Önal, “Geçtiğimiz günde benzine bir zam gelmişti. Bu zamla beraber yükseliş trendi halen sürüyor ve önümüzdeki günlerde yeni zamlar ile karşılaşabiliriz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19013884/yeni-zamlar-ile-karsilasabiliriz

Aralarında Malatya’nın da olduğu 16 ile kritik uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesini uyardı. Doğu Anadolu Bölgesi için “Beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışlarına dikkat” ibaresine yer verdi. Meteoroloji Müdürlüğü 26 Ocak 2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak yoğun kar yağışlarına dikkat edilmesi ve önlem alınması gerektiği bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19017746/aralarinda-malatyanin-da-oldugu-16-ile-kritik-uyari-verildi

Malatya’da dün deprem, bugün kar… Acının tanıdık yüzü

Asrın Felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne az bir zaman kaldı. Malatya’da dün yaşanan 5.2 büyüklüğündeki deprem ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı Malatyalılara 6 Şubat gününü anımsattı. Hafızalara kazınan o gün yine Malatyalıların acı hatıralarında canlandı. İşte Malatyalıların bugüne dair yorumları…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19019096/malatyada-dun-deprem-bugun-kar-acinin-tanidik-yuzu