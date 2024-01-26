Merak edilen soru: Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

Son zamanlarda sık sık ismini duyduğumuz Heimlich manevrası, bir kişinin boğulduğu veya nefes borusuna bir şey kaçtığı durumlarda, solunum yollarını açmak için uygulanan bir ilk yardım tekniği. Bu manevra, kişinin nefes almasını engelleyen yabancı cisimleri temizlemek amacıyla kullanılıyor. Peki, Heimlich manevrası nasıl uygulanıyor?

MUTLAKA EĞİTİM ALIN!

Heimlich manevrası bir kişinin hayatını kurtarabilir ancak bu tekniği doğru bir şekilde uygulamak çok önemli. Eğitim almak veya en yakın sağlık kuruluşundan bilgi almak, bu tür durumlarla başa çıkma konusunda daha fazla güven sağlayabilir.

İşte Heimlich manevrasının nasıl uygulanacağına dair adımlar:

DURUMUNU DEĞERLENDİRİN

Kişi ciddi bir şekilde nefes alamıyorsa, öksüremiyorsa veya boğuluyorsa, Heimlich manevrası düşünülebilir.

ÖKSÜRMESİNİ BEKLEYİN

Kişinin arkasına geçin ve etrafta yardım çağırmak için birilerini bulun. Kişi öksürmeye çalışıyorsa, bu durumu destekleyin ve öksürmesine yardımcı olun. Ancak, öksürmeye çalışırken başarılı olamıyorsa veya öksüremez durumdaysa, Heimlich manevrasına geçin.

HEİMLİCH MANEVRASI NASIL UYGULANIR?

1- Kişiyi belinden sarın.

2- Bir elinizi yumruk yapın ve yumruğunuzu diğer elinizin avuç içine koyun.

3- Yumruk yaptığınız eli kişinin göbek hizasına, kaburgalarının altına yerleştirin.

4- Diğer elinizi yumruk yapmış elinizin üzerine koyun.

5- Ellerinizi sıkıca tutarak hızlı ve kuvvetli bir şekilde içeriye doğru bastırın.

DÖNGÜYÜ TEKRAR EDİN

Eğer ilk manevra sonuç vermezse, bu adımları tekrar edin. Eğer kişi bilincini kaybederse, CPR (Kalp Damar Canlandırma) uygulamaya başlayın.