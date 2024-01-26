Doğanşehir’de karla mücadelede

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde karla mücadele çalışmaları yapılıyor. Depremin vurduğu ilçede vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Doğanşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tüm mahallelerde, caddelerde, kar küreme, tuzlama ve kaldırım açma çalışmalarına devam ediyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, kar yağışı nedeniyle ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek,

“Karla mücadele ekiplerimiz teyakkuz halinde. İlçede kapalı yolumuz yok. Belediyemiz tarafından tuzlama çalışmaları devam ediyor. Her zaman sahadayız. Doğanşehir’imiz için gece gündüz demeden 7/24 mahallelerimizde karla mücadelede mahallelerimizde çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Çalışan ekiplerimize fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN