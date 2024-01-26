Doğanşehir’de karla mücadelede

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde karla mücadele çalışmaları yapılıyor. Depremin vurduğu ilçede vatandaşların mağdur olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Doğanşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tüm mahallelerde, caddelerde, kar küreme, tuzlama ve kaldırım açma çalışmalarına devam ediyor.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, kar yağışı nedeniyle ilçede gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek,
“Karla mücadele ekiplerimiz teyakkuz halinde. İlçede kapalı yolumuz yok. Belediyemiz tarafından tuzlama çalışmaları devam ediyor. Her zaman sahadayız. Doğanşehir’imiz için gece gündüz demeden 7/24 mahallelerimizde karla mücadelede mahallelerimizde çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Çalışan ekiplerimize fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum”
dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.