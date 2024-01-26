Malatya’da dün deprem, bugün kar… Acının tanıdık yüzü

Asrın Felaketi olarak anılan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne az bir zaman kaldı. Malatya’da dün yaşanan 5.2 büyüklüğündeki deprem ve sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı Malatyalılara 6 Şubat gününü anımsattı. Hafızalara kazınan o gün yine Malatyalıların acı hatıralarında canlandı. İşte Malatyalıların bugüne dair yorumları…

Malatya'da yaşayanlar, 6 Şubat depremlerinin zorlu anılarını tazeleyen bugünkü kar yağışının ardından bir kez daha o zorlu günleri hatırladı. Deprem anıları ve kar yağışı, Malatyalıları geçmişte yaşadıkları zorlu günlerle yüzleştirdi.

Malatya'da yaşanan deprem ve kar yağışının, 6 Şubat depremlerinin anımsatmasıyla ilgili olarak Malatyalılar şu ifadeleri kullandılar:

“O GÜN NE KADAR DA KORKMUŞTUK”

Fadime Kaçkın,

“Depremin olduğu günleri hatırlamak gerçekten üzücü. O gün ne kadar korkmuştuk, şimdi deprem olunca hemen o anıları yaşadık. Malatya'nın zorlu günlerini hatırlamak, bu yeni depremle birleşince bir de üstüne kar yağınca insanın içini karartıyor. Umarım bu tür felaketler bir daha yaşanmaz"

şeklinde konuştu.

“O GÜNLERE DÖNECEĞİZ DİYE ENDİŞELENİYORUZ”

Ahmet Korkut adlı vatandaş,

"6 Şubat, Malatya için gerçekten zorlu bir tarih. Depremin etkisiyle birçok şey değişti. Bu son depremde yine aynı endişeyi hissettim. Sabah kar yağışı da eklenince gerçekten karmaşık bir gün geçirdik. İnsanlar o zaman hem depremle hem de karla mücadele ettiler. Tekrar o günlere döneceğiz, diye endişeleniyoruz"

ifadelerini kullandı.

“ACABA YİNE OLUR MU, DİYE DÜŞÜNMEDEN EDEMİYORUZ”

Nesrin Ölmez ise,

"Her deprem olduğunda o korkuyu tekrar hatırlatıyor. Kar yağışıyla birlikte deprem yaşamak gerçekten bizi çok korkutuyor. İkisi arka arkaya olunca insanın aklına o günler geliyor. Özellikle kış ayları gelince bir de üstüne yılın ilk karı düşünce aklımız fikrimiz 6 Şubat’a gidiyor. Acaba yine olur mu, diye düşünmeden edemiyoruz”

açıklamalarında bulundu.

“DÜN DEPREM OLDU BUGÜN KAR YAĞMAYA BAŞLADI”

Akif Ünsal,

"Dün deprem oldu bugün kar yağmaya başladı, yüreğimize 6 Şubat korkusu düştü. Uzmanlar Malatya’da büyük bir deprem daha olacağını söylüyorlar. Zaten uyuyamıyorduk, şimdi diken üstündeyiz, acaba ne zaman olacak. Rabbim vermesin ama çok korkuyoruz”

diye konuştu.