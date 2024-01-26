26 Oca 2024 - 21:39- Gündem G:

Kahramanmaraş’ta deprem

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Deprem bölgesinde sarsıntılar sürüyor. Kahramanmaraş’ta az önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş’ta deprem mask
Kahramanmaraş’ta deprem
Kahramanmaraş’ta deprem
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Deprem bölgesinde sarsıntılar sürüyor. Kahramanmaraş’ta az önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, saat 21.25’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkezi Nurhak’tı ve 3.7 büyüklüğündeydi. Derinliği de 3.9 kilometre olarak açıklandı.

Deprem bölgesinde sarsıntılar sürüyor. Dün de Malatya’da 5.3 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. 
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26 Oca 2024 - 21:39 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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