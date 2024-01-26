Kahramanmaraş’ta deprem

Deprem bölgesinde sarsıntılar sürüyor. Kahramanmaraş’ta az önce 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, saat 21.25’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise depremin merkezi Nurhak’tı ve 3.7 büyüklüğündeydi. Derinliği de 3.9 kilometre olarak açıklandı.

Deprem bölgesinde sarsıntılar sürüyor. Dün de Malatya’da 5.3 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.