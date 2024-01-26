Sakin şehir Arapgir masal şehre dönüştü

Malatya’nın tek 'Yavaş Sakin Şehir' unvanına sahip ilçesi Arapgir’de kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Malatya’da gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla kent merkezi başta olmak üzere yerleşim alanları beyaza büründü. Kentin tek 'Yavaş Sakin Şehir' unvanına sahip ilçesi Arapgir’de ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Malatya’da, kent genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran doğası, mimarisi, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentin tek Cittaslow (Yavaş Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

Temiz havası ve eşsiz doğa manzarası ile her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan tarih ve doğanın birleştiği Arapgir’de karla birlikte kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

Beklenen kar yağışına kavuşmanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Arapgirliler ise kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı