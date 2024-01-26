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6 Şubat ders mi oldu? Olası deprem öncesi 10 bin çadır götürülecek

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından depreme hazırlık adına bir nebze de olsa farkındalık oluştu. Bilindiği üzere o süreçte diğer şehirlerde olduğu gibi Malatya’da da yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaç sorunları oluşmuştu.

6 Şubat ders mi oldu? Olası deprem öncesi 10 bin çadır götürülecek mask
6 Şubat ders mi oldu? Olası deprem öncesi 10 bin çadır götürülecek
6 Şubat ders mi oldu? Olası deprem öncesi 10 bin çadır götürülecek
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından depreme hazırlık adına bir nebze de olsa farkındalık oluştu. Bilindiği üzere o süreçte diğer şehirlerde olduğu gibi Malatya’da da yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaç sorunları oluşmuştu.

Şimdilerde deprem olasılığı yüksek olan şehirlerde bazı lojistik hazırlıklar gerçekleştiriliyor. 700 kilometre ötemizdeki sınır şehrimizde de aynı durum söz konusu.

Son günlerde Hakkari’de yaşanan bazı sarsıntılar ve akabinde gelen yorumlar, burada büyük bir depremin olacağına yönelik olasılıkları yeniden gündeme getirdi. O şehirde olası deprem öncesi bazı lojistik hazırlıklar gerçekleştiriliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Afet e Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından kurulan lojistik depoda muhafaza edilecek çadır ve konteynerların sevkiyatı başlarken, 10 bin çadırın 432 tanesi bugün tırlarla ilçeye getirildi.

Hakkari Valisi Ali Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hakkari ve Yüksekova merkezli AFAD tarafından lojistik depo kurulacağını ve bu depoda 10 bin çadır ile 3 bin konteynerın muhafaza edileceğini ifade etti.

AFAD tarafından Yüksekova’ya getirilmesi planlanan 10 bin çadırın 432 tanesi bugün ilçeye getirilerek kurulan lojistik merkezinin deposuna bırakıldı. AFAD yetkilileri çadır ve konteynerların sevkiyatı peyderpey devam edeceği ifade etti. 

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26 Oca 2024 - 20:43 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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