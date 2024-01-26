Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti iddiasıyla takibe aldığı E.F.Ö. ve O.İ. isimli iki şahsın evlerine yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 205,28 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.F.Ö. ve O.İ., uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler, alınan ifadelerin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Emniyet ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kamu güvenliği ve toplum sağlığını koruma amacıyla yapılan bu operasyonlarda elde edilen bulgular, uyuşturucu ticaretine karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünü gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı