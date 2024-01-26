Kar yağışı sonrası mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası Alma dere mevkiinde etkili olan kar yağışı ve oluşan buzlanma, 10 aracın yolda mahsur kalmasına neden oldu.

Buzlanma ve kar nedeniyle çıkmakta zorlanan araçlar, Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen AKOM ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar küreme ve yol açma çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek mahsur kalan araçları kurtardı. Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan sürücüler, ekiplerin çabalarıyla güvenli bir şekilde alandan çıkarıldı.

Bölgede halen devam eden yol açma çalışmalarıyla birlikte sürücüler, buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Adana genelinde etkili olan kar yağışının yol güvenliğini tehdit ettiği durumlarda, belediye ekiplerinin anında müdahalesiyle sorunların çözüldüğü vurgulandı.

Kar yağışının etkisi devam ederken, sürücülere karşı tedbirli olmaları ve trafik kurallarına uymaları hatırlatıldı. Belediye ekipleri, bölgedeki yol durumunu sürekli izleyerek gerekli önlemleri almaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı