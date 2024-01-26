Silahlı saldırı sonucu yaralanan şahsın saldırganına 12 yıl hapis cezası

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kadifekale Mahallesi'nde 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda yaralanan 22 yaşındaki Selahattin S., olayın faili Berkay E. tarafından mahkemede yargılandı.

Berkay E., otomatik tabanca ile gerçekleştirdiği saldırının ardından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, saldırgan Berkay E.'ye toplamda 12 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Berkay E.'nin 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının yanı sıra, olayda kullanılan otomatik tabanca nedeniyle 10 ay hapis ve ayrıca 500 lira adli para cezasına hükmetti.

Mahkeme, Berkay E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte yargı sürecinin sona erdiği belirtildi. Yaralı Selahattin S.'nin tedavi süreci ise devam etmekte olup, adaletin yerine getirilmesiyle birlikte mağdurun hakları korunmuş oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı