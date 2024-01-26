Buzlanan yol kazalara neden oldu

Sivas'ın Kayseri Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada buzlu yol, trafik kazalarına neden oldu. A.G. tarafından kullanılan 58 FF 272 plakalı panelvan, buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada panelvandan yaralanan bir kişi, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayın ardından aynı noktada seyir halindeki N.K. idaresindeki 58 EL 559 plakalı otomobil de buzlu zeminde kontrol kaybı yaşayarak refüje çıktı. Otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğini devirerek durabildi. Bu sırada olay yerinde bulunan polis ekipleri, devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Polis aracında ise maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri ise yolda tuzlama çalışması yaparak sürücülerin güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Yaralı şahsın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildiği bildirilirken, kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Sürücülere, özellikle buzlu hava koşullarında dikkatli olmaları ve yavaş seyretmeleri konusunda uyarılar yapılırken, yetkililer kazaların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı