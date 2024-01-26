Sosyal medya dolandırıcısı hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden cep telefonu satışıyla ilgili yaşanan dolandırıcılık olayı mahkemeye taşındı.

A.D. adlı kadın, cep telefonunu satın aldığı H.T. adlı şahsın, parasını aldıktan sonra telefonu göndermemesi üzerine şikayetçi oldu.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, H.T. dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, mahkeme tarafından H.T.'ye 8 bin 340 lira adli para cezası verildi. Mahkeme kararıyla birlikte dolandırıcılık yapan şahsın toplamda 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılması ve aynı zamanda adli para cezasına çarptırılması, mağdur A.D. tarafından adaletin sağlanmasına vesile oldu.

Olay, sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerin güvenilirliği konusunda dikkat çekerken, mahkeme kararıyla dolandırıcılık yapan şahsa verilen cezaların caydırıcı olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı