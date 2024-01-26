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21 mahallede karla mücadele devam ediyor

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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya merkez olmak üzere yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.

21 mahallede karla mücadele devam ediyor mask
21 mahallede karla mücadele devam ediyor
21 mahallede karla mücadele devam ediyor
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya merkez olmak üzere yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarına devam edileceğini açıkladı.

Kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde kar küreme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malatya merkezde kar yağışı nedeniyle kaldırımlarda temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

YOLLARIN ULAŞIMA AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

An itibariyle Akçadağ İlçesinde 6, Darende İlçesinde 15 olmak üzere toplamda 21 mahalle yolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olup, yolların ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalar kapsamında yolda kalan vatandaşların araçlarına da yardımcı olduklarını bildirdi.

 
 
 

Kaynak: BÜLTEN

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26 Oca 2024 - 17:55 Malatya- Gündem

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