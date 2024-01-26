Aralarında Malatya’nın da olduğu 16 ile kritik uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesini uyardı. Doğu Anadolu Bölgesi için “Beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışlarına dikkat” ibaresine yer verdi. Meteoroloji Müdürlüğü 26 Ocak 2024 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren başlayacak yoğun kar yağışlarına dikkat edilmesi ve önlem alınması gerektiği bildirildi.

Cuma gününden itibaren Hakkâri çevreleri ve Şırnak’ın doğusunda yoğun kar (20 cm. üzeri kar örtüsü), Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğusu, Bayburt, Erzurum, Elazığ, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Muş, Siirt ve Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü) beklendiği açıklandı.

“DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR”

Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirilirken, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı ile kar örtüsü bulunan dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi yoğun kar hadisesinin 27 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 18.00’a kadar süreceğini; buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması gerektiğini açıkladı.