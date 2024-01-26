Aydın’dan çok konuşulacak “Sami Er” açıklaması

Malatya’da siyasetin nabzının attığı Bakış Açısı programında konuşan MGTC Başkanı Mehmet Aydın, aldıkları duyumlara göre AK Parti İl Başkanı ile Sami Er’in Yeşilyurt için İlhan Geçit, Battalgazi için Bayram Taşkın isimlerini aday olarak göstermek için Ankara’ya gittiklerini belirti. Bu 2 ismin ortak özelliğinin Sami Er’in yakın arkadaşları olması olduğunu söyleyen Aydın, “Ben Sami Er’i destekliyorum seçilerse çok iyi bir belediye başkanlığı yapacağını da düşünüyorum ama sadece yakın arkadaşı diye İlhan Geçit’i getiriyorlarsa kusura bakmasınlar ama Sami Er, bu kafa ile bu şehri yönetemez” dedi.

Malatya’da gündemi belirleyen olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan “Bakış Açısı” programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu’nun konuk olduğu programda deprem sonrası Malatya’nın son durumu ve yerel seçimler konuşuldu.

Kimsenin Malatya için Ankara ile kötü olmayı göze alamadığını söyleyen MGTC Başkanı Mehmet Aydın, 6 Şubat depreminin ardından Malatya’da 200 bin insan göç etiğini söyledi.

Aydın,

“117 bin kişi konteynerde kalıyor ve bunlardan evinin önüne. Bahçesine çadır, konteyner kuranlar hariç. Bunlar resmi rakamlarda yer almıyor. Bir deprem oldu, bunu kimse istemezdi bir doğal afet ama biz bir yıla yaklaşıyoruz, hala ders almadık. Bir daha deprem olursa bir önlem almış değiliz, buna hazırlık yapmamışız. Malatya’nın durumu ortada şehri yönetenlerden biri televizyona çıkıp şehrin ne zaman ayağa kalkacağına ilişkin bir tarih versin. Yapılacak şeyleri bir bir söylesinler ama söyleyemiyorlar; çünkü onların da haberleri yok, soramıyorlar, cesaretleri de yok. Kimse Malatya için Ankara ile kötü olmuyor. Vekillere bakıyorum Abdurrahman Babacan ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak yeni milletvekilleri oldukları için onun heyecanı ile mücadele ediyorlar ama İhsan Koca ve Bülent Tüfenkci emekli vekiller gibi hareket ediyorlar. Deprem oldu bir kendinize gelin. Bu şehre İstanbul’daki iş insanlarımızı, Ankara’daki bürokratlarımızı toplayacak halk ile hep birlikte hareket edecek bir an önce bizi bu afetin verdiği zararlardan kurtaracak bir hareket ve birliktelik lazım. Malatyalı olup dünyanın en zenginleri listesine giren bir sürü iş insanımız var. Birileri bunları alıp, bu sürecin içine katamıyor. O insanlar bile uzak duruyor, bu şehrin bir ağabeye ihtiyacı var ve bugüne kadar hiç kimse bunu almadı. Şehri düşünen yok”

şeklinde konuştu.

“BİZİM YERİMİZE AĞLAYIN”

Şehrin menfaati için yetkililerin gerektiğinde Ankara ile ters düşebileceğini dile getiren Aydın,

“Sabah kalktığımızda hepimiz bu şehirde nefes alıyoruz, bu tozları biz çekiyoruz, çamurlu yollarda biz yürüyoruz. Bu şehri yönetenlerin bir kendine gelmesi lazım. Yeri gelip bu şehrin menfaati için Ankara ile ters düşmeleri lazım. Deprem zamanı belediye başkanlarının hiçbir yetkisi yoktu. Malatya’ya 5 vali atanmıştı; ama bugün geldik ‘Şunu yaptık, bunu yaptık’ diyorlar. Hiçbir şey yapmadınız. Her yaptığınızı devlet ödedi. Devlet bu insanların elektrik, su faturalarını, yemek masraflarını ödüyor. ‘İyi oldu mu biz yaptık, kötü oldu mu haberimiz yok!’ diyorlar. Biz sizi haberiniz olsun diye seçiyoruz. Biz milletvekillerini cenazeye, düğüne gitsinler diye mi seçiyoruz? ‘Gidin Ankara’ya bizim yerimize ağlayın, şehrimiz bitti’ deyin. Deprem bölgelerine destek geliyor, Malatya’ya 4 milyar, depremde sadece 2 ilçesi etkilenen Gaziantep’e 7 milyar veriliyor. Depremde ağlayan ‘Şehrimiz bitti’ diyen Fatma Şahin görevde kaldı. Şehri için ağladı. ‘Bir şey yoktur’ demedi, ‘şehir bitmiş’ dedi. ‘Benim memleketim bitti’ diye ağladı. Bizim siyasilerimiz de gidip ağlayacaklardı. Esnaf siftah edemiyor. Bugün ev, dükkan kiralarına bakın. Nerede dayanışma? Bu şehrin kendine gelmesi, herkesin birbirine yardımcı olması lazım. ‘Artık devletten ne alabiliriz durumuna’ geldik. Bu mu milletçilik, bu mu vatanseverlik? Evini kiraya verip, konteynerde oturanlar var. Bunları araştırsınlar”

ifadelerine yer verdi.

“SİZ ÇOK ABARTIYORSUNUZ DEDİLER”

Basın ve medya mensuplarının deprem sürecinde zor şartlarda da olsa görevlerinin yerine getirdiğini kaydeden BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi Umut Bozkurtoğlu da, bu süreçte medyanın görevini yaptığını söyledi. Bozkurtoğlu,

“Siyasiler medyaya ‘Sizde çok abartıyorsunuz’ dediler. Medya gerçekten görevini yaptı. En zor şartlarda, çadırlarda, karın altında ekmek, su bulamadı, ailesinden fedakârlık etti ve ben birçok siyasetçiden de şunu duydum: ‘Bu bir doğal afet bu kadar da abartmayın. Biz mi yaptık’ dediler. Deprem sürecinde basın kendi üstüne düşeni yaptı”

diye konuştu.

“MALATYA GERÇEKTEN SAHİPSİZ”

Malatya’da inşaat sektörü haricinde hiçbir sektörde iş olmadığını belirten MGTC Başkanı Aydın,

“Fulya Öztürk Malatya’ya geldi. ‘Ben Malatya’nın böyle olduğu bilmiyordum’ dedi. Fulya Öztürk’ün programından sonra gerçekten Malatya’da çok büyük şeyler olmuş denildi. O güne kadar bizi yönetenler Ankara’ya ‘Bir şey yok, her şey yolunda’ dediler. Böyle derseniz Ankara size ne yapacak? Sen gücünün yettiği kadar çalışacaksın, yetmediğinde de gidip Ankara’dan yardım alacaksın. Muhalefetten de ses yok. Siyasiler, yetkililer ve toplumun kendine bir çeki düzen vermesi lazım, yoksa 10-20 yıl geçer bir bakarız ki hiçbir şey ilerlememiş. Şu an ilerleyen bir şey yok. ‘Çarşıda dükkanları yapıyoruz’ diyorlar, oradaki esnafların çoğu konteynere gitti. 3 yıla kadar o esnafların parası kalmaz. Şehir merkezindeki esnafların çoğu kiracıydı, yarın yeni yapılan yere fahiş kira isteyecekler. Bu esnaflar nasıl geri dönüp orayı kiralayacaklar. Ekonomi ortada Malatya’da inşaat haricinde dönen ticaret yok. O inşaatlarda da yine bizim esnafımız kazanmıyor. Müteahhit çelik kapıyı, pencereleri dışarıdan getiriyor, bizim hiçbir esnafımızdan almıyorlar. İşçiler de dışarıdan geliyor. İşçi de parasını alıp gidiyor. Bizim esnafımız yine kazanmıyor. Eski Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci, milletvekilleri buna bir el atın, niye Malatya’nın esnaflarından almıyorlar? Malatya’nın ayağa kalkması için giren para burada kalmıyor. O paranın burada kalmasını sağlamamız lazım. Malatya gerçekten sahipsiz. Bugün deprem oldu, devletin 2 kurumu var onlar bile anlaşamıyor. Her bilim adamı da ayrı konuşuyor. Malatya insanı gerçekten dayanıklıymış. Yaşamadığımız bir şey kalmadı ve halen umudumuz var ama bizi yönetenlere baktığımız zaman bir şey görmüyoruz. İnsanlara karşı şeffaf olun. Cami hocalarımızın yalanın en büyük günahlardan biri olduğunu söylemesi lazım. Yalan söylemek artık normal oldu. Bize şehrin ne zaman ayağa kalkacağı ile ilgili bir tarih versinler 10 yıl veya 15 yıl devletinde bir gücü vardır, bu şehri yönetenlerin de belli bir gücü var. Gerçekçi olmak ve insanlara doğru söylemek lazım”

söyleminde bulundu.

“YETENEKLİ İNSANLARI KAYBETMEYE BAŞLADIK”

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerinde yapıldığı programda konuşan Umut Bozkurtoğlu,

“Depremden sonra bir genel seçim yaşadık. Cumhurbaşkanı seçilirken Malatya’da yüzde 73 oy almıştı ama milletvekilliği için Malatyalıların kullandığı oy yüzde 44,5. Bu, Malatya’da yaşayanların yerel siyaseti, yerel siyasetçileri beğenmediğini gösterdi. Ama biz bir yerel seçime giderken bakıyoruz ki manzarada değişen hiçbir şey yok. Burada her şey yerelin suçu mu, yoksa genel merkezlerin suçu mu? Bütün siyasi partiler şu anda tek adamla idare ediliyor. Malatya’da bir resmi Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı çıktı, diğerleri doğal adaylardı. Sami Er’de doğal aday oldu. Siyasi partilerin gösterdiği adaylara saygı duyarız ama biz bu şehirde, Malatya’da yaşıyorsak, sıkıntılar varsa bunu kamu görevi üstlendiğimiz için konuşur ve eleştiririz. Sami Er, Malatya İl Özel İdaresi’nde Genel Sekreterlik yapmış bir hemşehrimiz. 15 yıl önce Malatya’dan gitmiş bir insan. Sami Er’i bundan 15 yıl önce buradaki mevcut siyasiler gönderdi. Malatya’dan gittikten sonra sosyal medyasında depremle alakalı bir paylaşımı dahi olmamış. Malatya’mıza Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı yapıldı. Saygı duyuyoruz, seçilirse de başarılar diliyoruz. Bir de bizim en az Büyükşehir kadar önemli iki merkez ilçemiz var, Battalgazi ve Yeşilyurt. Birçok ilden büyük nüfusa sahipler. Mevcut doğal adaylara baktığımızda Sami Er’in kötü bir aday olduğunu düşünmüyorum. Ama burada şöyle bir durum var: Gerçekten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, mevcut konuşulan adayları istiyor mu, yoksa Yeşilyurt ve Battalgazi’de ismi geçen adamlar Sami Er’e dayatılıyor mu? 20 yıldır AK Parti iktidarı ile biz yetenekli insanları Malatya’da kaybetmeye başladık. Çalışkan, vizyonu ve misyonu olan insanları kaybettik. 15 yıl önce seçimlerde Sami Er’e iyi dediğimiz zaman karşısındaki adaylardan biri Ahmet Çakır’dı yine 2-3 isim öne çıkıyordu. İl Özel Genel Sekreteri o zaman Büyükşehir değiliz, Malatya’yı çok iyi bilir diye düşünüyorduk, diğerleri avukat, hukukçu ve biride ticaretten gelmeydi. Bunlar Malatya’ya nasıl belediye başkanı olabilir, ‘Sami Er’ en iyi aday diyorduk, o zaman en iyi dediğimiz adam gitti. Şimdi ağır toplar vardı. Bugün Selahattin Gürkan ve Öznur Çalık aday gösterilmedi. Sami Er tekrar geldi ve aday olarak gösterildi. Sami Er’i kimler gönderdiyse Sami Er’i tekrar bugün onlar getirdi ve Sami Er’i getirenler Öznur Çalık ve Gürkan’ın gitmesine vesile oldu. Yani Malatya’mızın siyaseti de enkazda. Biz davullu zurnalı aday adaylığını açıklayan insanlar gördük. Seçimler bir demokrasi şölenidir. Halk kimden yana tavrını koyarsa, o kazanır. Kazanana da herkesin saygı duyması gerek. Malatya’nın yerel siyasetine baktığımızda bugün konut ihaleleri, konteyner çarşılar ne kadar sorun konuştuysak bunun sebebi Malatya’nın yerel yöneticileri ve siyasetçilerdir”

dedi.

“BU KAFA İLE BU ŞEHRİ YÖNETEMEZ”

Sami Er’in, Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak gösterilmesine ilişkin bir açıklama yapan MGTC Başkanı Mehmet Aydın,

“Sami Er’in ismi geçiyordu aday bile değildi, getirildi. Selahattin Gürkan veya Öznur Çalık gösterilse şaşırılmazdı. Birileri Selahattin Gürkan ile Öznur Çalık arasında bir kavga varmış gibi gösterdi ve Sami Er’de birleştiler. Burada bazı cenahlar Öznur Çalık ve Selahattin Gürkan’a ihanet ettiler. Aralarında bir kavga varmış gibi gösterdiler, Ankara’ya öyle lanse ettiler ki Selahattin Gürkan’ın çevresinin yaptığı hatalar da vardı. Bugün Selahattin Gürkan’ı getirselerdi ‘Niye devam ediyor’ diye kimse sormazdı. Öznur Çalık’ı da getirselerdi ‘Niye Öznur Çalık’ denmezlerdi. Sami Er’in ısmarlama gelmesini eleştirebiliriz ama Sami Er’in geçmişine baktığımız zaman ‘Bu işi yapamaz’ diyemeyiz. TOKİ Başkan Yardımcılığı, Fatih Belediyesinde Başkan Yardımcılığı, Özel İdare Genel Sekreterliği gibi tecrübeleri var. Sami Er kadrosunu açıklayacak. Gerçekten birileri ısmarlama Sami Er’e kadro mu yaptırıyor, yoksa Sami Er kendi kadrosunu kendi mi kuruyor? Aldığımı duyumlara göre AK Parti İl Başkanı ile Sami Er Ankara’ ya gidiyor, komisyona giriyorlar, milletvekillerinin haberi yok Yeşilyurt’a İlhan Geçit, Battalgazi’ye Bayram Taşkın isimlerini aday olarak göstermek istiyorlar. İkisinin ortak özelliği aday adayları değiller. O zaman şu sorulmaz mı; sana aday adayı olan, bir aydır sokaklarda gezen 50 bin lira yatıran insanlara yazık değil mi? Sen onlara haksızlık yapmış sayılmıyor musun? Ben Sami Er’i destekliyorum seçilerse çok iyi bir belediye başkanlığı yapacağını da düşünüyorum ama sadece yakın arkadaşı diye İlhan Geçit’i getiriyorlarsa kusura bakmasınlar ama Sami Er, bu kafa ile bu şehri yönetemez. Mimarlar Odası var, AK Parti İl Teşkilatında yıllarca mücadele etmiş insanlar var. Kahraman Kavuk, Muhammed Yalçınkaya, Hakkı Pekel, deprem zamanı mücadele eden İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu gibi onlarca insan var. Bu insanlar para verecek aday adayı olacak, sokaklarda gezecek sadece İlhan Geçit, Sami Er’in arkadaşı diye aday olarak gösterilecek. İnşallah Sami Er bir açıklama yapar. Bu adalet mi, toplum bunu kabul eder mi?”

ifadelerine yer verdi.

“SONU İYİ OLMADI”

Toplumu dizayn etmeye çalışanların sonunun iyi olmadığını belirten Aydın,

“Bugün gelinen noktada Battalgazi’de Ramazan Özcan var 6. Sıra milletvekili adayıydı, birinci sıra adayı kadar çalıştı, yıllarca Ticaret Borsasında başkanlık yaptı. Genel sekreter Latif Okyay, mevcut belediye başkanı var. Birbirinden değerli insanlar var. Bunlar bir aydır 50 bin lira para yatırmış, mücadele ediyorlar. Birileri gidiyor ‘Şu olsun, bu olsun’ diyor. Bu toplumu kim dizayn etmeye çalışıyorsa sonu iyi olmadı. Bundan ders almadınız mı? Kim hak ediyorsa o olsun. İlhan geçit ürolog, tıpçı. Bu depremden sona ne faydası olacak? İlhan Geçit rektörlüğe aday oldu, milletvekilliğine aday oluyor. Hiç aday adayı olmadan şimdi belediye başkanlığı için ismi geçiyor. Bir tıp doktorunun deprem zamanında ne faydası olacak? Mimarlar Odası olsa, mühendis olsa anlarım. Toplumun belediyede bir doktora mı ihtiyacı var? Duyumlarımız Sami Er’in arkadaşı olması nedeni ile aday gösterileceği. Sami Er cephesi bunu açıklasın. Belki de öyle yayıyorlar. AK Parti cenahından yayılan bu. AK Parti’yi konuşuyoruz ama muhalefet nerede? Muhalefetin aday adaylarına bahsetmedik bir tek İbrahim Gezer Bağımsız Adaylığını açıkladı. İbrahim Hoca da Malatya’nın yetiştirdiği en iyi, en kaliteli insanlardan biri. Zamanında Malatya ile ilgili bir dosya hazırladı, geçmişteki siyasetçiler hala onu konuşuyor ama İbrahim Hoca devam eder mi şüphem var, çekilebilir de onu ileri ki günlerde göreceğiz. Yeniden Refah’ta Bilal Yıldırım var ama Bilal Yıldırım sürpriz yapabilir. Milletvekili seçimlerinden sürpriz çıkış yapmıştı. Bence 45 bin civarı oy aldı, milletvekilliğini bin 500-2 bin civarı oy ile kaybetti. Malatya siyasetinde farklı şeyler olabilir. Eğer AK Parti ilçe bazında ısmarlama aday yaparsa, özellikle Yeşilyurt’ta toplumun tepkisi ile karşılaşabilirler”

açıklamasında bulundu.