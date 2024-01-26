Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ayşe Öz’den uyarı: Romatizmada erken tanı ve tedavi önemli

Romatizmal hastalıklarla ilgili konuşan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ayşe Öz, romatizmanın kas, sırt, bel ve eklemlerde oluşan ağrı olduğunu dile getirdi. Romatizmayla iltihaplı romatizmanın halk tarafından karıştırıldığına dikkat çeken ve iltihaplı romatizmanın kalça, diz eklemi, el bileği, parmaklar, ayak bileği, ayak parmaklarında ısı artışı, ödem, şişlik, kızarıklıkla oluşan daha alevli bir hastalık olduğunu belirten Dr. Öz, her hastalıkta olduğu gibi romatizmal hastalılarda da erken tanı ve tedavinin önemli olduğunu söyledi.

Her çağda, her dönemde çocuklar dâhil, her yaş grubunda görülebilen bir rahatsızlık olan romatizma, tedavi edilebilir olsa da geç kalınması durumunda ilerleyen, iyileşmesi güç olan bir rahatsızlıktır. Bu nedenle erken tanı ve tedavinin önemli olduğu bu rahatsızlık hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan Malatya Battalgazi Devlet Hastanesi hekimlerinden Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ayşe Öz BUSABAH Medya’ya konuştu.

Romatizma hastalığının tanımını yaparak konuşmasına başlayan Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ayşe Öz, halk arasında bütün kas, iskelet sitemi ağrılarına halkın romatizma diye adlandırdığını söyledi.

“ROMATİZMAYLA İLTİHAPLI ROMATİZMA KARIŞTIRILIYOR”

İltihaplı romatizmanın farklı olduğunu dile getiren Dr. Öz,

“Romatizmal hastalıklar kas, iskelet sisteminin ağrılı, deformiteye neden olabilen hastalıklardır. Ama hastalarımız genelde iltihaplı romatizmayla karıştırıyor. Orada birazcık problem var. Hastalarımıza romatizman var mı diye sorduğumuzda, var cevabını alıyoruz. Hâlbuki hastalarımızın ağrısı var. Mesela kemik kireçlenmeleri var, aslında bunlar dejeneratiftir. İltihaplı romatizma değildir. İltihaplı romatizma açısından vücudun kendisinin oluşturduğu, kendi hücrelerine saldırdığı ve iltihaplı eklem tutulumuyla giden hastalıklardır. İltihaplı romatizma kalça eklemi, diz eklemi, el bileği, parmaklar, ayak bileği, ayak parmaklarında böyle ısı artışı, ödem, şişlik, kızarıklıkla giden, daha alevli bir hastalıktır. Aslında onlar normalde romatizma hastaları değiller. İltihaplı romatizmalar Romatoloji Uzmanı hekimince genellikle takip ediliyor ama yine biz de Fizik Tedavi hekimleri olarak çok komplike olmayan, çok sistemik tutulumu olmayan, daha eklemlerde kalmış olan, iltihaplı romatizmaları biz de bakıyoruz. Ama halk arasındaki romatizma daha kireçlenme, bel, boyun fıtığı ağrıları, diz ağrıları, kalça ağrılarıdır”

şeklinde konuştu.

Malatyalıların en çok şikâyet ettiği romatizmal hastalığını da dile getiren Dr. Öz,

“İltihaplı romatizma eklem romatizmalarına göre toplumda çok az görülüyor. Tabii ki de Malatya'da da yine bütün dünya genelinde de en fazla görülen romatizma diz kireçlenmesi, bel fıtığı, boyun fıtığı görülüyor”

dedi.

“KİLO BİLİNCİ ÖNEMLİ ETKEN”

Romatizmal hastalıklarının neden oluştuğunu anlatan Dr. Öz,

“Bu hastalıklar genellikle kilo çok önemli. Özellikle bel fıtığında, boyun fıtığında da ya da el, ayak kireçlenmelerinde kilo çok önemli. burada birincisi kilo bilinci etken. İkincisi ailesel, genetik bir yatkınlık, hareketsiz yaşam, bunun dışında ağır kaldırma, yük taşıma, yani çalıştığı iş yerinde hangi şartlarda çalışıyor? Ya da işte devamlı elini kullanarak mı çalışıyor, klavyeyle mi, masa başında mı, tekstil fabrikasında bir makine başında hep aynı hareketleri mi yapıyor, bunlar eklemleri farkında olmadan travmatize eden şeylerdir. Özellikle en sık bu rahatsızlıkları görüyoruz”

şeklinde konuştu.

“FİZİK TEDAVİ BİR-2 GÜNLÜK BİR PROGRAM DEĞİL”

Romatizmal hastalıklarında tedavi şeklini açıklayan Dr. Öz,

“Romatizmal hastalıklarında genellikle ilaç tedavisi de kullanılır. ama daha ilerlemiş olanlarda iğne tedavileri, enjeksiyonlar, fizik tedavi programları, egzersizler, hastanın kemiğini, kaslarını daha böyle stabil hale getirmek için, güçlendirmek için egzersiz programları verdiğimiz de oluyor. Ve tamamen orada hastalığın yaşı, cinsiyeti, yaşam tarzı da önemli. bazı hastalar ‘Ben çalışıyorum, izin alamam, fizik tedaviye giremem’ diyor. Bunlar da daha ilaç tedavileri veya daha enjeksiyon hani birkaç enjeksiyon gelip gitme şeklinde olan tedaviler. ‘Evdeyim, fizik tedaviye gelebilirim’ diyen hastalarımız var. Fizik tedavi bir-2 günlük bir program değil. Düzenli bir şekilde birkaç hafta gelinmesi gerekiyor. Aksi taktirde tedavinin bir etkisi olmaz. Sıcak, soğuk, elektrik akımı tedavilerimiz var. Bunun dışında ultrasonla jel tedavilerimiz, yürüyüş, koşu bandı cihazlarımız gibi var”

diye konuştu.

“ERKEN TANI VE TEDAVİ ÖNEMLİ”

Erken tanı ve tedavinin önemine değinen Dr. Öz şunları kaydetti:

“Erken tanı ve tedavi her yerde önemli olduğu gibi bizde de çok önemli. Hastalığı erken tanıdığınız zaman tedavi çok daha kolay olur. Çok ilerlemiş bir kireçlemede maalesef bizim de elimiz, kolumuz bağlanıyor. Hastanın yaşı ilerlemiş oluyor, ek hastalığı oluyor, hasta ameliyat istemiyor, istese bile hastanın ek sıkıntılarından dolayı doktor o riski alamıyor. Ve maalesef artık çok ilerlediği için sadece hani ağrıyı baskılamak durumunda kaldığımız zamanlar oluyor. O yüzden hasta ne kadar erken gelirse tedavisinde olumlu sonuç alma o kadar iyi oluyor. Romatizmanın kesin tedavisinin olduğu durumlar da var, kronikleşmiş olanlar da var. romatizma artık belli bir sınırı geçmişse bile hastaya elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Tamamen iyileşen hastalarımız da var. Mesela hastanın bel fıtığı var, her yıl tedaviyi ertelediği için o fıtık içeriye normal şartlarda girmez. Evet, gençlerde fıtık kendiliğinden küçülüp kaybolabiliyor, ama belli bir yaştan sonra bel fıtığı içeri geri girmiyor. Ama biraz sırt kaslarını güçlendirirseniz, o fıtığın baskısı sinirleri azaldığı için hastalar düzenli egzersiz, özellikle kilo verme çünkü karın çevresi çok fazla sırta, bele, boyuna, omurgaya yük verir. Bunları önlediğiniz zaman hasta çok daha konforlu bir hayat sürer.”

“DEPREMLERDE HASTALAR GERÇEKTEN KİLO ALDILAR”

Depremlerden sonra Malatya’da romatizmal hastalıkların çoğalıp çoğalmadığını da yanıtlayan Dr. Öz,

“İltihaplı romatizma çoğalmaz. İltihaplı romatizmayı kişinin bünyesi ya yapıyordur ya da yapmıyordur. O biraz daha genetik bir hastalık. Ama onun dışında maalesef evde kaldıkça hastalar daha çok kilo aldılar. Pandemiden bu yana bu böyle. İnsanlar birbirlerine gitmediler. Depremlerde de özellikle bir arada yaşadıkları süreçte devamlı bir yeme hali olduğunu hastalarımda gözlemledim. Hem pandemide hem de depremlerde hastalar gerçekten kilo aldılar. Dışarı çıkamadılar, spor salonları kapandı, depremlerden sonra sosyal alan yok oldu. Maalesef hem hareketsizlik hem stresten kas ağrılarında ciddi bir artışa neden oldu”

diye konuştu.