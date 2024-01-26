Kış kampına yoğun ilgi “Çok güzel dönüşler alıyoruz”

Manevi, sosyal ve kültürel anlamda gençlere değer katmayı hedefleyen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gerçekleştirdiği faaliyetler ve etkinlikler her yaştan gençlerin dikkati ve ilgisini çekmeye devam ediyor. TÜGVA olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Türkiye Gençlik Vakfı Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, BUSABAH’a önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Gençlik Vakfı olarak her yaşa ve her gence hitap eden faaliyetlerinin bulunduğuna vurgu yapan Demir, gerçekleştirdikleri kış kampına yoğun bir ilgi olduğunun altını çizdi.

“ÇEŞİTLİ FAALİYETLER GERÇEKLEŞTİRDİK”

TÜGVA’nın amaç ve hedeflerinden bahseden Mesut Demir,

“TÜGVA gençliğin manevi, fiziksel, sosyal ve kültürel anlamda gençlere değer katabilen ve katkı sunmayı hedefleyen gönüllü teşekküllerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Ortaokul, lise, üniversite, Kadın-Aile, Çalışan Gençlik ve Eğitim koordinatörlükleri üzerinde çalışmalarını yürütüyor. 11 Eylül 2023 itibari ile eğitim ve öğretim dönemi başladı ve 19 Ocak 2024 itibari ile de çocuklarımız sömestr tatiline girmiş oldular. TÜGVA olarak biz deprem gören şehrimizde eğitim-öğretim faaliyetlerine tatil nedeni ile ara verildikten sonra çocuklarımızla nelere yapabiliriz endişesi taşıdık ve onları sosyal, sportif ve kültürel anlamda desteklemek için çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik”

şeklinde konuştu.

“SOSYALLEŞME FIRSATI BULUYORLAR”

Gerçekleştirdikleri kış kampı hakkında bilgi veren Demir,

“TÜGVA olarak sömestr tatilinde bir kış kampı gerçekleştirmeye karar verdik. Kış kampımızda ortaokul öğrencilerimize manevi eğitimler veriyoruz, çeşitli yarışmalar düzenleyerek ödüller veriyoruz. Futbol ve voleybol gibi sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz burada satranç ve mangala gibi oyunlar oynayarak hem eğlenip hem de sosyalleşme fırsatı buluyorlar. Bunların yanı sıra alanında uzman hocalarımızla robotik kodlama, endüstriyel tasarım gibi eğitimler de vermekteyiz. Kış kampımıza yaklaşık 100 civarında öğrencimiz katılım sağlıyor. Geri dönüşleri almaya başladık, ailelerimizden çok güzel dönüşler alıyoruz. Dolayısıyla yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu da bu şekilde teyit etmiş oluyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“YAZ KAMPI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Yaz tatilinde de yaz kampı adı altında bir proje gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Demir,

“Ortaokul kış kampı bizim için çok kıymetli. Çocuklarımızın burada bir arada ve kardeşlik ortamında bulunması bizleri ziyadesi ile memnun ediyor. 2023-2024 eğitim-öğretim yılının 2’nci döneminde de çocuklarımız her hafta sonu cumartesi ve pazar günleri buraya gelerek gerçekleştirdiğimiz vakıf okulu projemize katılabilirler. Yaz döneminde de bir yaz kampı gerçekleştireceğiz ve Malatya’daki tüm ortaokul öğrencilerimize katkı sunabilmek adına halkayı çok daha geniş bir alana açacağız ve inşallah çok daha güzel işler yapacağız. Kış kampı ile beraber bunun startını da vermiş bulunmaktayız”

diye konuştu.