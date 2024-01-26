Hibe başvuruları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsalda tarımsal üretimin yanı sıra tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi depolanması gibi yatırımları teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı çerçevesinde projelere başvurular 19 Şubat 2024 yılına kadar yapılabilecek. Hazırlanacak projelere yüzde 50 hibe bakanlık tarafından verilecek. Altyapı yatırımlarında hibeye esas proje tutarı 100 bin lira ile 3 milyon lira arasında olacak. Ekonomik yatırımlarda ise hibeye esas proje tutarı 3 milyon lira ile 14 milyon lira arasında olacak. Hibelerden yararlanmak isteyenlerden kadın, genç, tarımsal amaçlı örgütler, aile işletmelerine ilave puan verilerken Organize Tarım Bölgelerinde yatırım yapan kırsalda ikamet eden yatırımcılara da öncelik sağlanacak.

Bakanlığın yatırım hibesinden yararlanmak isteyenler tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımları, hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, el sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar, ipek böceği yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, tarımsal amaçlı örgütler için makine parkı yatırımları, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik yatırımlar, yenilenebilir enerji alanlarında hazırladıkları projeler kabul edilmesi durumunda yüzde 50 hibeden yararlanabilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı