Ağbaba’dan önemli iddia

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Veli Ağbaba, 24 Ocak Elazığ-Sivrice depreminin 4. yılında TBMM’de bir konuşma yaptı. Ağbaba, yaptığı konuşmada 6 Şubat depremlerinde Malatya’da kayıpların fazla olma sebebinin Elazığ depreminin ardından sorumlulardan hesap sorulmamasından kaynakladığını ileri sürdü.
“BİR TEK YETKİLİ YARGILANABİLMİŞ DEĞİL”
Ağbaba TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada;
“24 Ocak 2020 depreminin yıl dönümü. Hem depremde ölenleri hem de hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum. 2023 yılının 6 Şubat’ında bir büyük depremi hep beraber yaşadık. Aslında, bu deprem, özellikle bizim Malatya açısından 4 yıl önce 24 Ocak’ta sinyallerini vermişti, maalesef, ders çıkarılmadı. 24 Ocak depreminde Malatya’da ağır hasardan hafif hasara çevrilen onlarca bina yıkıldı ve bu yıkılan binaların içerisinde yüzlerce insan katledildi. Ağır hasarlı binaları, hafif hasarlı binalara çevirenlerden hesap sorulamadı. Malatya’da binlerce ev yıkıldı, şehir âdeta tarlaya dönüşmüş durumda ama bir yerel yönetici, bu ağır hasarlı binalara hafif hasar veren bir tek yetkili yargılanabilmiş değil. Biz bu işlerin hesabını sormadığımız sürece, bedel ödetilmediği sürece bu acıları yaşayacağız ve sadece taziye dilemekten de başka bir şey yapamayacağız. Malatya’nın ve diğer illerin yaşamış olduğu acı yıkımın sebebi sorumluları aklayanlar ve yaşananlara göz yuman iktidardır.”
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.