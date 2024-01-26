26 Oca 2024 - 11:46 - Siyaset

Ağbaba’dan önemli iddia

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Elazığ-Sivrice depremin 4. yılında TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında Ağbaba, “2023 yılının 6 Şubat’ında bir büyük depremi hep beraber yaşadık. Aslında, bu deprem, özellikle bizim Malatya açısından 4 yıl önce 24 Ocak’ta sinyallerini vermişti, maalesef, ders çıkarılmadı. 24 Ocak depreminde Malatya’da ağır hasardan hafif hasara çevrilen onlarca bina yıkıldı ve bu yıkılan binaların içerisinde yüzlerce insan katledildi” iddiasında bulundu.